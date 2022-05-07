До Дня матері судді «МастерШеф» — Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська — поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними.

Я ріс у бідній сім’ї, грошей на одяг для мене ніколи не було. Донашував речі свого брата. Звісно, одяг був мені не за розміром: великий й висів на мені, як на вішалці (усміхається. — Прим. ред.). Особливо великим було взуття. Мама придумала засовувати у нього шкарпетки. Тобто, одні шкарпетки я вдягав, а ще одні – заштовхував у черевики. Звісно, у школі всі глузували з мене, був присутній булінг. Я плакав вдома, засмучувався. Мама завжди працювала, в неї було дуже мало часу, вона шила жіночий одяг. І шила дуже добре! Коли мені було 10 – 12 років, я ніяк не міг збагнути, чому мама не може мені зшити хоча б одну сорочку, щоб я ходив у ній до школи. Я про це запитував й запитував. Пройшло досить багато часу, і одного вечора, у мій день народження, вдома на мене чекав подарунок – мама спеціально для мене зшила дуже-дуже гарні сорочки! Це було настільки неочікувано, я дуже зрадів! І тут же запитав: «Якщо ти могла мені зшити сорочки, чому не зробила це раніше?». Виявилось, мама просто не вміла шити чоловічі сорочки. Вона спеціально записалась на курс із шиття чоловічих речей, ходила навчатися після роботи. Відтоді у мене не було проблем із одягом. А ті дві сорочки, які подарувала мама, я носив кожного дня, настільки вони мені подобались!

Окрім цього, всі діти в нашій родині власноруч прали й прасували одяг. А мама придбала спеціальну тканину, стилізовану під м’яту, яку можна було не прасувати. Це були улюблені сорочки, я носив їх із гордістю і розповідав усім, що їх зшила мама.

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Мабуть, найтепліші спогади – як ми разом майже усю весну, літо та осінь їздили до лісу – збирати гриби. Зараз, думаю, це не буде можливо під Києвом ще багато років. І мама ось якраз у цей день – як на фото – сказала, що ще в житті так багато і так класно в один рік не відпочивала за тихим полюванням.

Найважливіший урок мами – єдність і підтримка сім’ї – це виховувалося в нас з самого малечку.ю

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Найбільший мамин страх був – літати. Вона завжди говорила «нізащо». А потім ми з малесенькою Вірунею були в Парижі, в мене не було няні, грошей на неї… І мама, переборовши свій страх, сіла на літак, щоб бути поруч зі мною і допомагати. Сама. Мій особистий супергерой.

Мама завжди все вирішувала і робила по любові! Я слідую тільки її прикладу!

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