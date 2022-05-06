Окупанти з росії атакують артилерію та авіацією українські міста. Вони вибирають за цілі цивільні об’єкти, і в небезпеці будь-яка людина. Більшість батьків не уявляє, що казати дітям про війну, як їм пояснити насильство з боку росіян. Як говорити з дитиною про війну в Україні, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 3 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Мирний, повний любові та добра, який ми так довго будували, світ в небезпеці. Як пояснити дітям, що сталося в Україні та чому вони змушені залишити рідний дім? Як допомогти їм адаптуватися за кордоном та жити далі? Дивіться у новому випуску.

Чи називати війну війною у розмові з дитиною? Ці питання ставлять собі усі батьки. Психолог Андрій Жельветро вважає: обмежуватися цим словом чи шукати відповідні заміни, а також як пояснювати ― залежить від віку дитини. Головне — не мовчати.

«Дітям обов’язково потрібно пояснювати, вони повинні розуміти, що відбувається. Не можна робити вигляд, що це якась гра, чи сон», ― каже психолог.

Більшість українських зірок із першого дня війни називали речі своїми іменами й відверто розповідали усе дітям.

Співачка Ольга Цибульська та ведучий Даніель Салем кажуть, що важко щось вигадувати, коли за вікном безперервно лунають вибухи.

Співачка сказала сину, що росія прийшла в Україну з війною, що зараз стріляють, лунають вибухи і навкруг велика небезпека.

А Салем наголосив, що у сім’ї вони ніколи не дають завуальовану інформацію, тому сказали, що у нас війна, що росіяни напали на Україну.

А бувають такі ситуації, коли навіть батькам важко пояснити все дитині. Марина Боржемська повідомила, що коли знайшли тіло маленького Сашка, якого шукали всією Україною, її донька дуже близько взяла це до серця та просто впала в істерику. Вона питала тільки одне ― за що нам це все?

Ольга Цибульська також не змогла відповісти на питання сина Нестора ― чому на нас напали російські загарбники.

Жельветро в таких випадках радить вдаватися до сценаріїв із знайомих дітям мультфільмів та ігор, де добро перемагає зло. Пояснювати, що на Україну напала зла людина, проте у нас є сміливі чоловіки та жінки в ЗСУ, які нас захищають.

Щоб дитина переживала меньше жахіть ― треба контролювати свої емоції, коли дізнаєтеся про події з війни, а також фільтрувати їх для дитини. Телеведуча Олена Фроляк каже, що потрібно знати, що твоя дитина дивиться. Але треба залучати її до якоїсь роботи вдома, щоб не витрачати час на читання телеграм-каналів.

Телеведучий Вадим Карп’як каже, що перетворив евакуацію дітей на мандрівку.

Андрій Жельветро в таких випадках підтверджує їхню ефективність. Також можна влаштувати власний світ дитини з розкладених на ліжку іграшок, квест із походу по державних установах та за можливості показати, що ваша дитина не одна в такій ситуації. Важливо знайти дітей, з якими можна спілкуватися однією мовою.

У дітей має продовжуватися життя, вони не мають бути в паніці під час повітряної тривоги.

Так, Оля Цибульська зізналася, що вирішила проблему з панікою у сина, коли психолог порадила їй в першу чергу привести в порядок свої нерви.

Наш психолог Андрій Жельветро дає три поради, щоб дитині було легше під час війни:

Налагодьте тактильний контакт ― щоб дитина відчувала безпеку. Обговорюйте почуття дитини. Якщо дитина не може висловити емоції ― можна допомогти. Наприклад, якщо дитина побачила вибух, треба пояснити, що емоція від цього ― страх, і що дорослий теж боїться. Дайте можливість емоціям вийти назовні. Важливо, щоб у дитини ця травма не законсервувалася. Не важливо як.

Не варто казати дитині, що її страх пустий, знайцінювати його, не можна звинувачувати й нівелювати її почуття. Підтримувати дітей треба усіма способами.

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