З 24 лютого триває повномасштабне вторгнення росії в Україну. Росіяни атакують цивільні об’єкти, проте навіть в укриттях українці не припиняють творити ― пісні, вірші, пародії на окупантів. Як українці піднімають бойових дух творчістю, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 3 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Навіть під час війни українці не припиняють розвивати творчість ― вона вийшла на новий рівень. Творчість не тільки піднімає бойовий дух ЗСУ, а й вдаряє у найболючіші точки російських окупантів. Як змінилася творчість українців під час війни ― дивіться у сюжеті.

Всеукраїнська любов до народних героїв єднає ― це доведено. Прості дівчата з різних куточків України складають нові балади, які присвячують відомим героям та очільникам оборони України.

Це Кім, Арестович, Залужний, Дегтяренко та всі воїни ЗСУ.

Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Roxolana в англомовній пісні заспівала до світу від імені українських дітей, яких вбили росіяни.

Українські співаки перейшли на військову творчість ― їхні пісні або розривають серце тугою, або налаштовують на бій патріотичними настроями.

Співак Сергій Бабкін написав не один вірш про ЗСУ, також він переписав текст пісні «Солдат».

Співак Артем Пивоваров написав пісню про війну України з росією.

Тільки ліниві не вписали у свою творчість напрям, за яким має йти «руський воєнний корабель». Зокрема, про нього заспівав Коля Серга. Інший його хіт став популярним за межами України ― «Ду-ду-ду, вынесем орду». На його творчість образилася російська пропагандистка Ольга Скабеєва.

Телеведуча Леся Нікітюк не стримує себе в творчості. Чого тільки варта її пісня «Сіла птаха», яку вона випустила, пародіючи пропаганду рф щодо біолабораторій в Україні.

Дієвіший за гумор тільки «Байрактар», якому присвятили навіть гру в додатку «ДІЯ». Українці з березня можуть знімати напругу, захищаючи блокпост від росіян «Байрактаром».

Воїн ЗСУ Тарас Боровок присвятив пісню «Байрактару», і вона стала надпопулярною в Україні, і потішила навіть самого власника виробництва ― Байрактара.

Коміки продовжують влаштовувати стенд-ап шоу, проте в укриттях та метро ― там вони шуткують про наших ворогів, щоб підняти настрій українцям.

Буквально засновниця українського гумору — Вєрка Сердючка — пішла далі усіх ― її пісня про балерину надихнула співачку Jerry Heil на пісню «Геть з України, москаль нєкрасівий».

Андрій Данилко проанонсував пісню «Путін, щоб ти здох», проте невідомо до кінця ― чи це був просто жарт, чи він вже пише її.

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