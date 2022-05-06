Триває 72-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Щодня звичайні люди здійснюють героїчні вчинки. Українські зірки також кинули свої сили на порятунок Батьківщини. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про основні події, які відбулися за цей час, у 3 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці щодня наближають перемогу ЗСУ над російськими окупантами. Герої духом не падають, адже підтримують Україну більшість країн світу.

Що буде у 3 випуску «Неймовірної правди про українців» від 06.05.2022:

Хто з українців та іноземців чим, де і як допомагає ЗСУ. Де воює ексучасник «Холостячки» Ілля Рибальченко? Як Тарас Тополя встигає воювати та знімати кліп із Едом Шираном? На що надихнула служба в ЗСУ Макса Барських? Що вперше зробив співак Володимир Дантес після розлучення з Надею Дорофеєвою? І які стосунки в українських зірок із родичами, які живуть в росії?

Як пояснити дітям, що сталося в Україні та чому вони змушені залишити рідний дім? Що радять робити психологи та як зірки пояснювали своїм дітям, чому росія напала на Україну?

Хто ж з українських чоловіків стали секс-символами під час повномасштабного вторгнення росії в Україну? Що відомо про керівника Азову, Олексія Арестовича, Віталія Кіма, кіборга Артура Тураєва та українок, які служать у війську?

Як змінилася творчість українців під час війни? Що піднімає бойовий дух ЗСУ та б’є у найболючіші точки російських окупантів? Про українську творчість під час повномасштабного вторгнення росії.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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