Надія Матвєєва розповіла про волонтерство

Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів», в рамках інформаційного марафону «Єдині новини» розповіла про волонтерство під час війни, евакуацію мами з міста Ірпінь та «Надійні поради», які щодня дає глядачам СТБ.

У гостьовій студії Яни Брензей (Вікна-новини) Надія розповіла, як змінилося її життя, та чому її мамі довелося двічі покидати домівку через російську агресію.

«Мама була в Ірпені до того моменту, як почалась евакуація. Мені довелось буквально вмовляти її, щоб вона виїжджала, бо мама була впевнена, що вона вдома в безпеці й нічого страшного не станеться. Ніхто не очікував, що ворог буде настільки жорстокий до мирного населення. Мама виїхала. І, як тільки з’явилася можливість, повернулася додому. Зараз вона в Ірпені. В будинку пошкоджені лише вікна, поступово вмикають газ, світло. Вона всією душею чекає на перемогу і робить все можливе для того, щоб це сталося швидше.

Відчуття, що забирають твій дім, що вже неможливо залишатися там, де ти почуваєшся щасливим – це важко. З Криму мама сама хотіла виїхати. Тому що вона хотіла жити ближче до мене, вона хотіла, щоб Крим був українським. Але зараз в неї бажання їхати не було, як і у всіх нас. Ми змушені були тікати від війни».

Наразі Надія Матвєєва повернулася до столиці. Вона не лише щодня дає «Надійні поради», які допомагають убезпечити себе та рідних під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, а й активно волонтерить та закликає українців долучитися.

«Ми змушені отримувати нові знання, які відповідають часу. Маємо бути озброєні інформацією, яка допоможе зберегти життя. Команда, що створює “Надійні поради”, націлена на те, аби кожен наш глядач відчував, що має всю потрібну інформацію для того, щоб вижити, триматися, зберегти рівновагу. Ще дуже важливо, аби ми давали підтримку, впевненість, що все буде добре. Я шокована тим, що відбувається у нашому житті. Але ці думки слід відганяти, й братися за справу, – ділиться телеведуча. – Я залюбки приєдналася до благодійного фонду “Твоя опора”, який допомагає дитячим будинкам, дитячим притулкам, дітям під час війни, а також людям, які потребують допомоги. Я роблю і грошові внески у благодійний фонд, і просто працюю руками. Розфасовуємо гуманітарну допомогу з усіх куточків світу і з України, вантажимо її, допомагаємо, щоб вона потрапляла туди, де вкрай необхідна. До речі, я дуже хочу запросити усіх, хто відчуває бажання допомагати, долучатися до волонтерської роботи, у тому числі до фонду “Твоя опора”. Там зустрінемося».

Нагадаємо, рубрика «Надійні поради» виходить на СТБ щодня у 6-хвилинному міжпрограмному блоці на початку кожної години. Це прості, але важливі правила, які допоможуть зберегти здоров’я, розв’язати проблеми в тилу, убезпечити себе та рідних під час війни.



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