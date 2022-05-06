Григорій Решетник розповів, як говорити з дітьми про війну

Під час війни батькам доводиться пояснювати своїм дітям те, що не можуть збагнути навіть дорослі. Чому вони мають спати в темних сирих підвалах, а не у своїх теплих ліжечках? Чому родина мала тікати під обстрілами й залишити вдома улюблені іграшки? Чому тепер небезпечно гратися на дитячих майданчиках?

Багатодітна родина телеведучого Григорія Решетніка попри можливість виїхати за кордон залишилася в Україні. Сім’я поїхала гостювати до родичів у Івано-Франківськ. Батько трьох синів розповів, як спілкується з дітьми під час війни.

Особливо емоційно реагує середній син Дмитро, йому п’ять років. Коли він чує сирени, то це емоційно складно. Звісно, діти дуже багато вже знають про війну і постійно питають: “Тату, коли буде перемога?”

Навіть півторарічний Сашко на емоційному рівні відчуває, що є якась небезпека. Тому важливо приділяти особливу увагу психологічному стану дітей під час і навіть після війни.



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