Гороскоп на місяць – травень 2022

Гороскоп на травень 2022 року від переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Яни Пасинкової допоможе правильно скласти плани на місяць. Що вас чекає у професійній діяльності та в особистому житті — читайте у гороскопі на травень 2022 року від кращого екстрасенсу країни.

Овни

Травень змусить вас неабияк понервувати. Ви раптом зрозумієте, що перевірені роками навички, досвід і модель поведінки не працюють. Світ каже вам – «як раніше не прокатить». Прийдеться починати з простого, з самого початку. Взагалі чим простішими ви будете, тим швидше повернете собі бажане! Відпадуть няньки та захисники і доведеться робити все самим!

Тельці

За довгий час ви зможете “вийняти голову з піску”. Багато хто відчуває полегшення, у багатьох до стресу виробиться імунітет, відпаде потреба страждати! Ви самі себе витягнете з будь-якої страшної ситуації! Тільки після всього не забудьте зайнятися своїм здоров’ям! І фізичним та психічним!

Близнюки

У вас йде велика чистка, яка без втрат не минає. З кого візьмуть монетою, з кого здоров’ям … Щоб не трапилося – пам’ятайте: долі видніше, що нам добре, що погано, що нам дати, а що забрати. Нам залишається лише довіритись їй і сподіваються, що візьмуть грошима. Велику увагу та турботу приділяйте батькам та старим!

Раки

Не дозволяйте своїм страхам здолати вас, затьмарити здоровий глузд, паралізувати діяльність. Якщо джерело страху реальне – тікайте від нього фізично, якщо вам не по собі від новин – не дивіться, якщо від друзів – не спілкуйтесь! Опритомніть, робіть щось, виходьте зі ступору!

Леви

Безпідставне скиглення проглядається і у вашій поведінці в травні. Ні, приводів постраждати можна нарахувати багато, але вони вас особисто майже не стосуються. Тому настав час виходити в люди і бути корисними своїми діями. Бажаєте поїхати – будь ласка! Бажаєте стати частиною важливого процесу – вперед! Розширити свої обрії світ вам дасть! Не позіхайте!

Діви

Весняний клопіт минулого року може повернутися до вас зараз. У вигляді людей, минулих починань чи раніше освоєних навичок. Кожен з вас знатиме що робити, коли в інших буде ступор. У кожного буде дежавю! Повернуться і люди з минулого, які нагадають вам важливу істину: люди не змінюються. Не витрачайте на них енергію та сили, надсилайте їх туди, звідки прийшли!

Терези

Спочатку буде зненацька погано, а потім дуже добре. Це і про внутрішній стан і зовнішні події. Ви давно вже не вірите у героїв, світ має це виправити! Він вам спочатку зробить проблему – а потім дасть героя, які все вирішить! Приймайте все з вдячністю!

Скорпіони

Так стрімко змінюються люди і події навколо вас, що Ви перестаєте розуміти, хто друг, хто ворог. Принаймні підозрюватимете всіх підряд! Так і треба! І так багато вашого особистого вже розтягли як базарні баби. Навчіться більше мовчати про важливе та потаємне!

Стрільці

Місяць про потерпіти, гідно пережити удари долі та смиренно поставитися до нових сусідів. Ваше життя в травні – велика комунальна квартира з усіма її «принадами». Будьте мужні! Це часові умови!

Козероги

Тепло на вас діє чарівно. Вас так і буде розпирати від нових ідей, планів та почуттів! Ви будете готові прикрашати світ навколо себе! Винахідливість полегшить життя всім на вашому шляху! Зміна зовнішності також про вас!

Водолії

Спершу здоров’я! Дуже тяжко нам далися останні пару місяців. І як би ми не вдавали, що «це всього лише подряпина», насправді там глибока свіжа рана… Настав час подбати про себе! Приймаємо турботу та підтримку у будь-якій формі!

Риби

У першій половині травня бережіть свої сили! Не потрібно жодних великих покупок, кредитів, фонтану емоцій. Це дуже дорого вам обійдеться. Будьте стриманішими та спокійнішими. Пам’ятайте, що щастя любить тишу! Ще рано ділитися добрими новинами, дайте їм час дозріти!

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