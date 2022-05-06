Гороскоп на 7 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 7 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Сьогодні ви перетворитеся на супермена, енергія якого буде йти через край.

Телець

Якщо вам потрібно вирішити якісь завдання, постарайтеся подивитися на них під новим кутом.

Близнюки

7 травня оточуючі захочуть поділитися з вами своїм досвідом або дати пораду. Але не варто сприймати це як особисту образу.

Рак

Деякі події можуть сьогодні вибити вас з колії.

Лев

Сьогодні у вас прокинеться лідерство. Більше впевненості в собі, і вам все вдасться.

Діва

У цей день оточуючі спробують випробувати ваше терпіння. Постарайтеся випускати пар поступово, не вивалюючи на них одразу весь свій гнів.

Терези

Вас чекають сюрпризи, завдяки яким ви зможете переоцінити свої цінності.

Скорпіон

Відкрийтеся новим думкам і не рубайте з плеча.

Стрілець

Ваші організаторські здібності можуть сьогодні зіграти вам на руку.

Козеріг

Сьогодні зірки гороскопу радять Козерогу триматися якнайдалі від пліток і інтриг.

Водолій

Вам варто навчитися варіювати, щоб уникнути багатьох проблем.

Риби

Вам може надійти несподівана пропозиція. Але перш ніж приймати остаточне рішення, зважте всі “за” і “проти”.

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