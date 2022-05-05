Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів окупантів за Ізюмом

Загинув журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов
05.05.2022
4 травня стало відомо про смерть журналіста й захисника України Олександра Махова, який працював на телеканалах «Дом» та «UA». Про загибель Олександра Махова повідомив журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.
Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua
Олександр родом із Луганської області, був учасником бойових дій та військовим кореспондентом. 24 лютого журналіст оголосив, що йде на війну.
«Я ветеран і резервіст, і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати — скільки матиму сил. Служу українському народові!» — писав Махов. Журналіст регулярно публікував фото з фронту і розповідав про бої.
Фото: Facebook (O.Makhov)
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