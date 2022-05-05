Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Загинув журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов

05.05.2022

4 травня стало відомо про смерть журналіста й захисника України Олександра Махова, який працював на телеканалах «Дом» та «UA». Про загибель Олександра Махова повідомив журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.

Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів окупантів за Ізюмом

Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua

Олександр родом із Луганської області, був учасником бойових дій та військовим кореспондентом. 24 лютого журналіст оголосив, що йде на війну.

«Я ветеран і резервіст, і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати — скільки матиму сил. Служу українському народові!» — писав Махов. Журналіст регулярно публікував фото з фронту і розповідав про бої.

Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів окупантів за Ізюмом

Фото: Facebook (O.Makhov)

Більше на тему: Варварство росіян в Україні: Мінкульт показав зруйновані пам’ятки архітектури

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати