5 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

5 травня одразу кілька церковних, професійних та міжнародних свят. 5 травня — Нафанаїла, Луки, Климента, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю та день гігієни рук. Чим особливе 5 травня ― читайте у матеріалі.

5 травня 2022 року ― четвер. Йде другий тиждень після Великодня, і в українців все ще триває поминальний тиждень. Окрім цього, 5 травня на міжнародному рівні закріплені святкові та урочисті дні.

Які свята відзначають 5 травня

Всесвітній день гігієни рук;

Всесвітній день легеневої гіпертензії;

Міжнародний день акушерки;

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю;

День карикатуристів.

День паролів

За підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я у 5-й день 5-го місяця відзначають Всесвітній день гігієни рук — символічно, тому що на руках по 5 пальців. Ідея урочистого дня популяризувати гігієну для збереження здоров’я та життів людей, оскільки багато захворювань можна отримати, просто не миючи руки.

Всесвітній день легеневої гіпертензії. Близько 30 організацій вирішили щорічно звертати увагу суспільства на те, як важко лікувати легеневу гіпертензію, на тяжкий стан людей із цим захворюванням, яким часто якісне лікування просто недоступне.

Міжнародний день акушерки. З 1991 року щорічно 5 травня шанують професію акушерки/акушера ― лікаря/лікарки, що найбільше допомагає приносити в цей світ нові життя. Ідею внесли на Міжнародній конференції акушерок, що існує з 1919 року. Саме акушерки повинні мати великий багаж медичних знань, щоб не лише допомагати породіллям, а й оперативно приймати важливі рішення у разі ускладнень під час пологів.

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. З 1992 року 5 травня всім нагадують про права людей з інвалідністю, оскільки часто, особливо у пострадянських країнах, вони мають великі проблеми з пересуванням, працевлаштуванням та життям зі своїми захворюваннями.

День карикатуристів присвячений випуску кольорового видання The Yellow Kid у 1895 році. Часто люди саме через карикатуру можуть висловити проблеми, які існують у суспільстві, але також іронічна карикатура дає можливість посміятися навіть над самим собою.

Всесвітній день паролів відзначають першого четверга травня. 20 найбільш поширених паролів становлять 10,3% від усіх паролів, що використовуються. Створення надійного пароля ― трудомістке завдання. З 2017 року було ухвалено рішення — вводити вимогу на 8-значний пароль, у якому використовуються символи різних регістрів, знаки та цифри. Але як запам’ятовувати згенерований випадковим чином пароль? Адже використання ключового слова стає все більш небезпечним. Всі питання про кібербезпеку щороку порушують завдяки цьому дню.

Церковні свята 5 травня

Преподобного Феодора Сікеота .

Федір Сікеот ― візантійський святий, аскет, відлюдник, єпископ, священик, монах, цілитель і чудотворець. Заснував Сікейський монастир. Мати з дитинства збиралася його відправити на військову службу, але з’явився святий Георгій, який заборонив навіть думати про це. У служінні Господу він став єпископом і був таким відомим, що Патріарх Фома ходив до нього отримувати благословення.

Апостолів Нафанаїла, Луки, Климента.

З цим днем ​​в українській культурі пов’язані традиції відвідувати померлих, прибирати на цвинтарях, поминати предків. Також день Луки у травні вважається одним із найщасливіших та найвдаліших.

5 травня ― День Ангела

Сьогодні, 5 травня, день Ангела відзначають Віталій та Теодор. Також якщо хтось вирішує сьогодні хрестити свою дитину, то їй можуть дати одне з цих хрестильних імен.

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