Як вижити в будинку без електрики, води та газу в умовах війни? | Все буде добре

Як під час війни вижити у будинку без газу, води, електроенергії та зв’язку, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради». Подробиці – далі в матеріалі.

Якщо немає води

Запасіться одноразовим посудом, аби не тратити дорогоцінні запаси на миття тарілок. Якщо треба вмитися, допоможуть вологі серветки, тоніки для обличчя, для рук – антисептик. Для утримання води в організмі можна пити злегка підсолену воду.

Для економії води можна зробити домашній рукомийник із пляшки та шприца:

Крок 1. Беремо пляшку у 2 л. Відкручуємо кришку і вирізаємо в ній отвір такого діаметру, як і взятий шприц (2,5 кубики).

Крок 2. У шприца відрізаємо носик і верхню частину.

Крок 3. Шприц вставляємо в отвір у пробці пляшки. Шприц має ледь входити в отвір, щоб уникнути витоків води.

Крок 4. Пробку зі шприцом закручуємо назад на пляшку. Дно пляшки обрізаємо для наповнення її водою. Кришку накручуємо на пляшку.

Крок 5. Встановлюємо та користуємося таким чином, щоб перекрити воду, поршень шприца витягуємо назовні.

Не стидайтеся піти на вулицю для туалету або використайте горщик. Бо так ви зекономите приблизно 10-15 літрів у зливному бачку. У крайньому випадку ви зможете очистити активованим вугіллям (марля, в неї кладемо активоване вугілля, поміщаємо у воду) та випити цю воду.

Для приготування їжі, купіть вже зараз газовий примус чи спиртівку. Розрахуйте обсяг газу та закупіть сухий спирт.

Не маєте примуса і треба підігріти воду, поставте каструлю на дві цеглини, під неї пару свічок і залиште на всю ніч. Зранку буде вода приблизно у 80 градусів. Хтось обов’язково має спостерігати за свічками, щоб не сталася пожежа.

Розпалюйте на вулицях багаття. Підготуйте для нього дерев’яні меблі, вугілля, металевий посуд для приготування їжі, сірники, запальнички. Знайдіть мангали, фольгу та посуд з неї або зробіть яму в землі. Слідкуйте за вогнем! Не допускайте пожеж!

Якщо немає електроенергії та зв’язку

Вимкніть всі електроприлади з розеток. Обов’язково купіть радіо на батарейках, щоб знати останні новини! Телефон та павербанк заряджайте при будь-якій нагоді. Економте заряд. Домовтеся з рідними виходити на зв’язок, наприклад, о 9-й ранку та вечора. Вмикайте телефон тільки у цей час.

Спробуйте зарядити телефон за допомогою батарейок. Потрібен роз’єм для зарядки, 3 пальчикові батарейки, послідовно з’єднані між собою.

Зникає зв’язок, – пошукайте мережу на поверхах вище від землі, або переключіться на іншого оператора. В Україні зараз діє національний роумінг і цей перехід можна зробити цілком безкоштовно. Тарифи залишаться ті самі.

Як підключитись до мережі іншого оператора:

Відключити автовибір мережі (на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

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