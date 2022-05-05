На перший погляд, процес приготування домашнього йогурту дуже простий: вибираємо закваску, додаємо її в молоко і відправляємо в йогуртницю або ставимо в тепле місце. Але навіть в цій простій справі є свої нюанси. Як правильно заквасити продукт розкажуть наші експерти – дієтолог Світлана Фус і лікар Костянтин Зеленський.

У заквасці містяться корисні біфідо-та лактобактерії. Вони беруть участь у синтезі вітамінів і біологічно активних речовин в організмі. Потрапляючи в кров, ці бактерії формують нашу імунну систему та зміцнюють її. Тому, важливо, щоб кишкова мікрофлора була наповнена нормальними біфідо-і лактобактеріями. Вони будуть підтримувати наш імунітет. Біфідобактерії допоможуть впоратися з такими проблемами як авітаміноз, ламкість нігтів і волосся, проблеми зі шкірою, покращать захист від інфекцій. Лактобактерії допомагають вирішити проблеми зі травленням, незасвоєнням організмом молочних продуктів, алергіями.

«У кожного йогурту є свій час закваски, – пояснює Світлана Фус. Якщо продукт перетримати й не сховати вчасно до холодильника, то він стане кислим на смак. Це пов’язано з тим, що бактерії починають виробляти більшу кількість молочної кислоти. Коли йогурт заквасився до стану густої сметани, потрібно поставити його в холодне місце. Таким чином, ми припиняємо розмноження бактерій і вироблення молочної кислоти в продукті ».

Домашні йогурти, приготовані з бактеріальних заквасок, містять живі лакто-і біфідобактерії. Вони покращують процеси травлення, зміцнюють імунітет. 80% активності нашої імунної системи залежить від стану мікрофлори кишечника. І тому, вживаючи молочні продукти домашнього приготування – йогурти, кефір, сир – ми поєднуємо приємне з корисним.