Підлість і антилюдяність кремлівського керівництва не має меж. Вони маніпулюють, брешуть, вбивають і навмисно руйнують наші міста. А в останні дні почастішали атаки російської армії з використанням фосфорних бомб, які заборонені в усьому світі. Що ж це таке, і як допомогти людині в разі ураження? Дізнайтеся далі.

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Російська армія з перших днів веде брудну війну. Вона не нехтує будь-якими способами нападу, навіть забороненими у всьому світі. Так, за останні кілька днів рашисти використали фосфорні бомби в Ірпені, Краматорську, Попасній і Рубіжному.

Чим небезпечні фосфорні бомби?

Використання фосфорних бомб заборонене Женевською конвенцією. Причиною тому є їхній важкий вплив на організм людини.

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор. Він дуже активно загоряється від контакту з киснем, і температура горіння становить приблизно 800°C. Через це білий фосфор спричиняє не просто опіки, а глибокі рани. Вдихання парів може випалювати легені, а на тілі фосфор продовжує горіти після вибуху.

Що робити при ураженні білим фосфором?

Передусім треба якомога швидше зняти одяг, до якого прилипли частинки білого фосфору. За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Якщо такої змоги немає, то потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру і одяг там, де є фосфор. Використовуйте пінцет або щось не гостре, щоб зняти фосфор і обпалені частини одягу. Але в жодному разі не торкайтеся до речовини руками! Після цього рану треба обробити бікарбонатом натрію або звичайним содовим розчином (1 склянка води + 1 чайна ложка соди). Накрийте опіки вологими пов’язками, просоченими фізрозчином. У жодному разі не вдихайте білий дим, адже при горінні фосфор виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму треба прийняти будь-який сорбент. Також потерпілому можна дати знеболювальне і заспокійливе. Якщо фосфор потрапив на предмети, їх можна загасити, рясно поливаючи водою, засипаючи піском або ґрунтом, поки до фосфору не перестане надходити кисень.

Сподіваємося, що вам ніколи не знадобляться ці поради. Але пам’ятайте, що попереджений — означає озброєний!

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