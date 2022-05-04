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Євробачення 2022: коли пройде

04.05.2022

Фінал 66-го міжнародного конкурсу пісні Євробачення пройде на стадіоні в Турині (Італія) в середині травня 2022 року. У ньому візьмуть участь 25 країн.

Євробачення 2022: коли буде і де дивитися півфінал та виступ України

Коли Євробачення-2022?

Півфінали «Євробачення-2022» заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – на 14 травня. А проходитиме івент на олімпійській арені PalaOlimpico. Нагадаємо, що переможцями «Євробачення-2021» став італійський рок-гурт Måneskin з піснею «Zitti e buoni».

 

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

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