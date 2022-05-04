Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
04.05.2022
Сирники – смачна і дуже корисна страва. А ще, якщо дитина не любить сир, то солодкі сирники точно будуть їй до душі. Своїм улюбленим рецептом сирників поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для сирників:
- сир – 400 г
- цукор – 2–3 ст. л.
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- яйце – 1 шт.
- борошно – 1 ст. л. (просіяти)
- сметана (20% жирності) – 2 ст. л.
Приготування:
- Змішати сир, цукор, ванільний цукор, яйце і сметану. Добре перемішати до однорідного стану.
- У сирну масу додати борошно і ще раз добре перемішати (тісто не має бути тугим).
- Дати суміші постояти 15–20 хв.
- Розігріти сковорідку, налити олію.
- Зробити кульки із сирної маси, притрушуючи борошном.
- Обсмажити на сковорідці на середньому вогні з обох боків.
Інгредієнти для соусу з манго:
- манго – 1 шт.
- ананас – 1 шт.
- цукор
Приготування:
- Нарізати манго і ананас на шматочки.
- Протушкувати на сковорідці з додаванням цукру.
Смачного!
Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo
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