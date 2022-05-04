Четвертий тиждень Україна захищається від російської воєнної агресії, яку путін називає «спецоперацією». російські війська навмисно бомбардують з літаків та атакують артилерією цивільних ― будинки, лікарні, пологові та навіть сховища з дітьми та жінками. У цей час треба бути особливо уважними до свого здоров’я і стежити за симптомами. Часто одночасно з’являються два симптоми ― нудота та запаморочення. Що робити при нудоті та запамороченні ― читайте в нашому матеріалі.

Запаморочення ― це наслідок групи проблем зі здоров’ям, які також супроводжуються іншими симптомами, в тому числі нудотою. Немає одного захворювання, яке характеризується цими симптомами, проте ми розповімо, на які з них треба звернути увагу насамперед.

Найчастіше трапляється доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення. Це наслідок процесів у внутрішньому вусі, коли мозок може на мить втратити орієнтацію.

Сильне запаморочення може спричиняти нудоту або таку нестійкість, що порушується координація та відбувається дезорієнтація у просторі.

Крім цього є низка інших причин запаморочення.

При нудоті та запамороченні треба:

сісти або краще лягти;

подихати свіжим повітрям, забезпечити доступ кисню;

випити води;

заспокоїтися і внормувати дихання;

якщо ви знаєте про свої захворювання, прийміть відповідні ліки;

якщо є можливість, проконсультуйтеся з лікарем ― зараз доступна консультація онлайн;

у разі ознак гострої хвороби можна звернутися до відкритих лікарень.

Якщо ви не знаєте, що саме стало причиною нездужання, можна звіритися з найпоширенішими станами та хворобами, які можуть викликати такі симптоми, як запаморочення та нудота.

Причини запаморочення й нудоти

Головні болі

При деяких видах головного болю найбільш помітними симптомами можуть бути нудота й запаморочення.

Такі головні болі можуть бути різної сили та впливу на організм.

Вживання лікарських засобів

Деякі ліки також можуть спричиняти запаморочення та блювання, особливо якщо вони впливають на роботу мозку.

Ліки, які спричиняють запаморочення та нудоту:

антидепресанти; заспокійливі препарати; протисудомні препарати; ліки від високого артеріального тиску; нейролептики; деякі антибіотики.

«Морська хвороба»

Морська хвороба може виникнути, коли організм надто чутливо реагує на незвичайні рухи, при цьому його захитує. Це може статися, коли людина не рухається, але більш імовірно, коли вона перебуває в рухомому транспортному засобі ― автомобілі, човні або літаку.

Морська хвороба може спричиняти нудоту, головний біль і запаморочення. Деякі люди відчувають інші симптоми, такі як позіхання, сонливість або пітливість.

Зазвичай стан покращується, коли людина виходить з транспортного засобу, що рухається.

Подібний ефект виникає також при захворюваннях печінки, жовчного міхура та підшлункової залози.

Шлункові захворювання та шлункові інфекції

Вірус або бактеріальна інфекція можуть викликати нудоту та блювання. Деякі люди зі шлунковими інфекціями також відчувають запаморочення, найчастіше пов’язане зі зневодненням організму. Бактеріальні інфекції, часто пов’язані з їжею, можуть спричиняти ці симптоми. Бактерії Salmonella та Escherichia coli є найпоширенішими збудниками.

Інші інфекції

Багато інших інфекцій, від легких до небезпечних для життя, можуть спричиняти нудоту і запаморочення. Але в більшості випадків у людини також підвищується температура.

Зневоднення

Іноді зневоднення може бути причиною запаморочення. Зневоднення є відносно поширеним явищем після епізоду блювання або діареї, тому людей зі зневодненням також ще може нудити.

Хвороба Меньєра

Не дуже поширена хвороба, для якої характерні раптові напади запаморочення, що тривають до кількох годин. А також цей симптом часто супроводжується нудотою. Це відбувається через накопичення рідини у внутрішньому вусі.

Відчуття тривоги

Занепокоєння може спричинити фізичні симптоми. Деякі люди відчувають запаморочення та нудоту через занепокоєння. Симптоми можуть погіршитися, якщо запаморочення та нудота викликають ще більше занепокоєння і тривогу. Особливо сильна тривога може навіть призводити до проблем із травною системою.

Тривога є найбільш імовірною причиною запаморочення й нудоти, і вони можуть посилитися, коли людина відчуває стрес, пригніченість або паніку.

Вагітність

Ранкова нудота є одним із найпоширеніших ранніх симптомів вагітності. Також іноді цей стан супроводжується запамороченням та блюванням.

Порушення обміну речовин

Нудота й запаморочення можуть виникати внаслідок таких станів як гіпоксія (низький вміст кисню в крові) та гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові).

Анемія

Малокрів’я пов’язане з нудотою та запамороченням, це наслідок того, що організм зазнає кисневого голодування через низький рівень гемоглобіну.

Серцево-судинні захворювання та загострення

Низький артеріальний тиск, прискорене серцебиття, а також інсульт можуть спровокувати появу запаморочення та іноді нудоти.

Також запамороченням можуть супроводжуватись травми та пухлини головного мозку, струс мозку, вертебробазилярна недостатність ― рідкісне захворювання, за якого зменшується кровотік у задній частині мозку через закупорювання кровоносних судин.

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