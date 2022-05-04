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Рецепт торта до Дня матері

04.05.2022

Мільфей у прямому перекладі означає – тисяча листів. І важливо те, що вся тисяча має бути хрусткою. Люди часто плутають цей десерт з Наполеоном через схожість багатошарового та заварного крему, але він – інший. Для крему та начинки можна використовувати будь-які сезонні ягоди та фрукти. Цей торт є ідеальним подарунком мамі на День матері. Читайте рецепт торта Мільфея до Дня матері від Ольги Мартиновської просто зараз!

Торт на день матері: покроковий рецепт приготування святкового торта до дня мами

Інгредієнти:

  • 500 г листового бездрожжевого тіста
  • 2 ст. л. цукрової пудри

Для крему:

  • 500 мл молока
  • 2 яйця
  • 80 г цукру
  • 20 г кукурудзяного крохмалю
  • 100 г вершкового масла
  • Будь-які ягоди чи фрукти
  • 1 ч. л. кориці.

Спосіб приготування:

1). Для крему нагріти молоко у сотейнику майже до кипіння. Яйця збити із цукром і додати крохмаль.

2). Гаряче молоко влити в яйця, перемішати та повернути на вогонь. Довести до кипіння і проварити 4-5 хвилини, активно помішуючи. Протерти крем через сито.

3). Коли крем трохи охолоне, додати холодне вершкове масло шматочками, безперервно перемішуючи вінчком або збиваючи блендером. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник.

4). Тісто завтовшки 3-4 мм викласти на пергамент, накрити іншим листом пергаменту і випікати під решіткою (притискаємо нею, щоб тісто не виросло) 20 хвилин при температурі 180 С.

5). Зняти пергамент та решітку, посипати тісто цукровою пудрою для карамелізації. Тримаємо у духовці ще 8-10 хвилин.

6). У ягоди (фрукти) за бажанням додати корицю, перемішати. Зібрати шари з коржів, крему та ягід (фруктів).

Смачного!

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