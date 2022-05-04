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Манікюр на довгі нігті на весну 2022: тренди

04.05.2022

Весною так і хочеться додати в своє життя барв, щоб відповідати настрою пори року. Домогтися цього допоможе модний манікюр. А якщо ви володарка довгих нігтиків, то варіантів безліч. Який манікюр на довгі нігті буде найбільш трендовим навесні 2022 року ― дізнайтеся далі.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

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Кольоровий френч

Навесні 2022 року кольоровий френч буде як ніколи актуальним. Для прихильниць класики підійдуть світлі й нюдові відтінки, а для сміливих дівчат ― яскраві кольори.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Манікюр з квітами

Квіти є символом весни. Чому б не прикрасити ними свій манікюр? Квіти в нейл-арті можуть бути як намальованими, так і наклеєними. Крім того, флористичні мотиви можна додати у френч або нюдовий манікюр.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Манікюр у синіх відтінках

Оскільки головним кольором 2022 року став синій відтінок з фіолетово-червоним підтоном, ця тенденція перейшла і в світ нейл-арту. Такий манікюр, без сумнівів, додасть вашому образу трендовості.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Манікюр з крапчастими візерунками

Стильним рішенням для довгих нігтів навесні 2022 року стане манікюр з крапчастими візерунками. Дрібний горошок, крапочки й оригінальні крапчасті малюнки будуть у тренді в цьому сезоні і зроблять ваш манікюр особливим.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Дзеркальна і металева втирка

Навесні 2022 року трендовим буде поєднання нюдового манікюру з дзеркальною або металевою втиркою. Такий дизайн буде помірно яскравим і водночас дуже стильним.

Маникюр на длинные ногти на весну 2022

Джерело фото: pinterest.com

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