Starlight Media створила всеукраїнський проект пам'яті загиблих журналістів Медіа Меморіал

Пройшло трохи більше 2 місяців війни Росії проти України, та ця невиправдана агресія забрала життя уже 23 медійників – 16 журналістів і 7 працівників інших напрямів медіасфери. Starlight Media створила перший мультимедійний проєкт Медіа Меморіал, щоб вшанувати пам’ять колег і показати історії українських та іноземних журналістів, які віддали життя за правду.

3 травня, коли уся світова спільнота відзначає Всесвітній день свободи преси, проєкт Медіа Меморіал стане своєрідною стіною памʼяті і жалю, що викриває болючу парадоксальність непохитних засад цього свята. Позаяк російська війна не шкодує нікого: ані українку Віру Гирич, журналістку «Радіо Свобода», ані ірландця П’єра Закжевскі, оператора з Fox News, ані американського журналіста The New York Times Брента Рено.

«Усі вони мали одну місію – відстоювати правду і справедливість. Та російська влада бездушно стала їм на заваді. Агресор забрав у них не тільки право виконувати свій професіональний обов’язок. Він забрав у них найдорожче – їхнє життя. Наша місія – продовжити справу загиблих медійників. Розповідати правду, заради якої вони пожертвували своїм життям. Показувати світові справжнє обличчя окупанта», – каже Олена Фроляк, ведуча програми «Факти» та керівниця інформаційної служби ICTV.

Перевірені дані та офіційні державні канали стали основою для написання прескарт довічно акредитованих журналістів. Команда «Медіа Меморіал» отримала факти від Офісу Генеральної прокуратури, Національної спілки журналістів України і Міністерства культури та інформаційної політики. Також автори проєкту збирали теплі спогади про загиблих від родичів та колег з усього світу.

«Телеканал ICTV одним із перших приєднався до запуску “Єдиного марафону”, який безперервно транслюється в ефірі з 24 лютого. Наша команда працює з бомбосховищ і під обстрілами, щоб розповідати правду про війну, борючись із шаленою пропагандою та дезінформацією ворога. Як лідери інформаційного мовлення ми вважаємо своїм обов’язком вшанувати пам’ять наших колег, чия робота полягала в тому, щоб протистояти спробам росії приховати свої злочини проти мирних громадян і демократії. Цим проєктом ми хочемо нагадати про важливість свободи слова та роль незалежної журналістики», – коментує Сабіна Абляєва, маркетинг-директорка ICTV.

Команда закликає не бути байдужими до історій журналістів та допомагати їхнім сімʼям, що втратили своїх коханих, братів, матерів – своє щасливе майбутнє з ними. Для цього на сайті створені кнопки для добровільних пожертв.

Матеріали сайту доповнено серіями подкастів, доступних до прослуховування та поширення.

Медіа Меморіал створено за підтримки та допомоги партнерів із Литви Latvijas Radio, Балтійського центру розвитку ЗМІ, НСЖУ.

Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням міжнародного права.

Ворог може закривати очі на закони, проте закрити очі світові на злочини йому не вдасться. Адже вшановуючи пам’ять загиблих за правду – ми продовжуємо розповідати їхні безсмертні історії.