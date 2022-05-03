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Класичні картопляні котлети: рецепт від учасника «МастерШеф»

03.05.2022

З картоплі можна приготувати безліч смачних страв для всієї родини: котлети, деруни, запіканки. Як легко приготувати картопляні котлети? Покроковий рецепт від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі. 

Рецепт классических картофельных котлет для всей семьи

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Інгредієнти:

  • Очищена і крупно нарізана картопля — 400 г
  • Вершкове масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для смаження)
  • Крохмаль — 1 ст. л
  • Сіль, чорний перець за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю в киплячій підсоленій воді. Злийте воду і зробіть пюре з вершковим маслом і крохмалем. Додайте сіль і перець за смаком. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Розтопіть трохи масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть акуратно по великій ложці картопляного пюре, сильно приминаючи і утворюючи коло.
  3. Обсмажуйте на слабкому вогні 3-4 хвилини, поки котлети не підрум’яняться, переверніть і смажте ще 2-3 хвилини. Перекладіть готові котлети на застелене папером для випікання деко.
  4. Запікайте котлети 5-7 хвилин до хрусткої скоринки. Перекладіть котлети на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте до столу!

При бажанні можна додати в картопляні котлети попередньо обсмажений до готовності фарш. Для цього формуєте котлети, вкладаючи його всередину.

Смачного!

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