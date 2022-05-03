У період активності кліщів в Україні зростає небезпека захворювання інфекційною хворобою Лайма, яка має фатальні наслідки, якщо її не лікувати. Що таке хвороба Лайма, чим вона небезпечна, які симптоми та ускладнення від бореліозу ― читайте в матеріалі.

Хвороба Лайма, або бореліоз ― природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку викликають збудники комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato.

Хворобу Лайма, або бореліоз передають кліщі. Бореліоз вражає шкіру переважно мігруючими еритемами. Також хвороба атакує нервову систему, опорно-руховий апарат і серце.

Наразі бореліоз поширений у Північній Америці та Європі.

Хвороба Лайма: спосіб зараження та ознаки

Борелії від кліща під час укусу потрапляють під шкіру, а потім у кров, яка розносить збудники по організму. Коли вони досягають інших частин тіла людини (головний мозок, суглоби, серце і т.д.), то можуть довго перебувати в організмі, розвиваючи хронічну або рецидивуючу форму. Латентний період хвороби Лайма може бути від 2-х до 30-ти днів, найчастіше – два тижні.

Після укусу спочатку з’являється почервоніння, пляма поступово збільшується і досягає близько 10-ти сантиметрів в діаметрі, а іноді 60 і більше.

Через деякий час пляма в центрі приймає блідий колір і може стати навіть синюшного відтінку. Там, де вкусив кліщ, утворюється кірочка, а потім і рубець. Пляма може зникнути протягом кількох тижнів. Також може проявитися озноб, лихоманка, ломота по тілу, головний біль та інше.

Хвороба Лайма: симптоми

Симптоми хвороби Лайма проявляються у проблемах нервової системи, суглобів, серця через місяць-два, якщо не здійснювати необхідне лікування. Біль у суглобах набуває вираженого характеру і може доповнюватися набряком, слабкістю в кінцівках, порушенням рухових функцій.

світлобоязнь;

висока температура;

різкі зміни настрою;

втрата концентрації;

параліч черепних нервів;

втрата чутливості кінцівок;

тахікардія;

лімфоцитома на місці укусу;

кон’юнктивіт;

слабкість;

гепатит;

епісклерит;

аритмія;

деменція;

епілептичні припадки;

проблеми з пам’яттю;

атрофія шкіри.

Хвороба Лайма: лікування та ускладнення

Звертатися до лікаря варто відразу при появі симптомів. Якщо вас вкусив кліщ, є сенс звернутися за обстеженням. При виявленні кліщів необхідно їх негайне видалення. Профілактика бореліозу заснована на застосуванні специфічних репелентів.

Як правило, для лікування хвороби Лайма використовують антибіотики, які потрібно приймати тривалий час. У разі лікування хвороби Лайма на ранній стадії прогноз сприятливий. Проте чим пізніше звернутися до лікаря, тим більш серйозні ускладнення та наслідки можливі.

При ускладненнях від бореліозу лікують вже симптоматично ті хвороби, які він спровокував.

Найчастіше пацієнти надто пізно звертаються за допомогою, тому тривалий час може зберігатися симптоматика з боку суглобів та нервової системи. Основне лікування спрямоване на знищення борелій за допомогою антибіотиків.

Якщо нехтувати лікуванням, наслідки хвороби Лайма можуть бути дуже серйозними – від тимчасово поганого самопочуття до інвалідності.

Щоб не допустити хронічної форми бореліозу та прояви хвороби в гірших стадіях, необхідно якнайшвидше звертатися до лікаря та починати курс антибіотиків.

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