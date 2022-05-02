Як говорити з дітьми про війну?

Ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька поділилася своїм досвідом, як вона спілкується із дітьми про війну, як заспокоює їх під час тривог і гулу сирен та що на її думку найважливіше в стосунках із дитиною в цей складний час для всіх українців.

Ма, я вже навіть у школу хочу, ну, трохи. І на дачу, у мене там взагалі на перемогу лежить рафаелка!

Всю цю війну моя 10-річна донька про щось скрушно жалкує – то не взяла якісь речі, то набір бісеру, щоб плести сережки-колечки. Та якщо речі й бісер можна купити, то безпеку і спокій – ні. Але інтуїтивно й болісним досвідом ми все ж дещо напрацювали.

Отже й насамперед – якщо є можливість, треба виїжджати із зони бойових дій. Хай як це важко нам, мамам. Забезпечити безпеку – оця тавтологія набула глибинного змісту.

Поки ми ще не виїхали з Києва й там якраз гепало без перестанку, виконували чіткі правила, які й тут важливі дітям. Доньку заспокоювало знання про правило двох стін і підвал. Ковдри, вода, сухарі, планшет із павербанком ще більше. Коли гепало надто гучно, обіймалися міцно і вмикали мультик – ну, усі це під обстрілами проходили, на жаль.

Доця, я поруч, – мої головні слова всі ці дні.

Уже в евакуації, у затишному містечку України, сирени видавалися не такими смертоносними. Аж раз пізнього вечора гепнуло так, що вікна затряслися. Ми похапали ковдри і вляглися в коридорі. Ввімкнули серіал і обіймалися.

Ми відкрито, хоч і без зайвих деталей і тим більше лякачок, обговорили загрозу хімічної та радіаційної зброї. Применшили її й задля нагнітання не повертаємося в розмовах.

Ми не дивимося телевізор – досить і того, що діти бачать і чують у мережі.

Треба сказати, що витримка старшого брата-студента теж додає спокою молодшій сестрі. Це саме та ситуація, коли є на що й на кого рівнятися. Адже мама то мама, а от брат – це авторитет. Утрьох пограти в слова, знайти щось для спільного перекладу, підтримати, показати своєю поведінкою, як варто зараз реагувати – от воно, виходить, для чого потрібен старший брат.

Це все я до чого – не варто применшати роль старших нині. І не треба ігнорувати сирени та повітряні тривоги не на передовій теж. Адже останні тижні доводять, що хоч тут і тихіше, але загроза ракетного «прильоту» є по всій країні. Тривожність у всіх нас друге ім‘я поки, що тут скажеш.

Але ми таки поруч, тим більше, знаючи, що зробили все, що могли, захистили, як могли і витримали.

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