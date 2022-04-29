Що таке ленд-ліз для України та чим він може допомогти Україні?

Палата представників США на засіданні 28 квітня підтримала законопроєкт про спрощений порядок надання Україні військової допомоги — так званий ленд-ліз. За документ проголосували 417 членів палати, проти — 10.

Фото: AP

Раніше, 7 квітня, законопроєкт про ленд-ліз підтримав Сенат США. Тепер для набуття документом чинності після голосування в Палаті представників його має підписати Президент США Джо Байден: у нього на це є 60 днів.

Що таке ленд-ліз

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни: закон про ленд-ліз був ухвалений Конгресом США 11 березня 1941 року. Він дав змогу США швидко поповнювати запаси союзників без процедурних перешкод.

Ленд-ліз надає Президентові США розширені повноваження для передання або надання в оренду Україні засобів оборони для «захисту цивільного населення від військового вторгнення росії». Додаткового погодження для таких рішень не потрібно, що прискорить процес надання озброєнь.

Програма також передбачає, що передане в межах ленд-лізу майно, яке залишилося після закінчення війни, буде оплачено повністю або частково на основі наданих США довгострокових кредитів (переважно безвідсоткових позик). У разі зацікавленості американської сторони нерозбита і невитрачена техніка та обладнання після війни мають бути повернуті США.

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