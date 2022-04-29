Після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують від дня до тижня поминанню померлих. В Україні ці дні в різних місцевостях називаються Проводи, Гробки, Могилки, Поминальні дні, Поминки або Радовниця, чи Радуниця. Як і коли українці поминають померлих родичів, які для цього існують традиції та чи безпечно це робити зараз, під час війни, ― читайте в матеріалі.

Традиційно після Великодня українці відвідують кладовища, щоб віддати шану своїм померлим, ― це і називається поминальними днями. Проте часто вони мають різноманітні назви. Навіть у селах одного району ці дні можуть називатися по-різному: Гробки, Проводи, Могилки… Часто їх називають Радовниця, або Радуниця.

В Україні з 24 лютого триває воєнний стан у зв’язку з підлим вторгненням російських військ, що нехтують усіма правилами ведення війни. Більше місяця тривала битва за Київ, у якій перемогла українська армія. Проте вороги під час окупації замінували навіть кладовища, а час від часу стріляють з артилерії та авіації і влучають по цвинтарях у різних містах.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник закликав киян цього року не відвідувати кладовища у поминальні дні. Його звернення опублікували на офіційному сайті КМДА.

Що ж таке поминальні дні?

Традиція пов’язана з культом предків слов’ян і виникла ще до хрещення Київської Русі. Тоді велику шану віддавали предкам навесні ― на Радуницю. Це була низка урочистих днів, пов’язаних з ушануванням пращурів. Як відомо, культ предків ― один із важливих аспектів культури Київської Русі. Вважалося, що душі померлих родичів радіють, коли про них згадують та віддають шану, і благословляють своїх нащадків. З приходом християнства традиція знайшла паралелі з новими віруваннями і тепер тісно пов’язана з Великоднем.

Назви в Україні перемішані на різних територіях, проте можна простежити певну закономірність у їх вживанні:

гробкИ і могИлки — центр України, Поділля і Волинь;

рАдовниця (причому з чітким ненаголошеним дифтонгом ов-оу, як у білоруському рАдаўніца) — Полісся, особливо райони Київщини та Чернігівщини, суміжні з Білоруссю;

пОминки, поминальний понеділок — Наддніпрянщина і південь України.

Радовниця і поминальний тиждень ― коли проводиться і традиції

Провідний тиждень починається з другої неділі після свята Воскресіння Христового. Другий тиждень після Великодня, як і 7-ий день після Воскресіння (перша неділя після Великодня), у церковній традиції вважається присвяченим апостолу Томі (Фомі). Другий вівторок після Великодня у церковному уставі має назву Радониці, яка в окремих місцевостях України в різних розмовних формах була поширена на весь тиждень.

У 2022 році це 3 травня. Однак у різних регіонах України родичів поминають у першу неділю після Великодня (1 травня цього року), у понеділок (2 травня) чи на саму Радоницю (3 травня). Тож цього року поминальні дні в Україні триватимуть з 1 по 3 травня.

На Проводи в Україні заведено збиратися всіма родичами, святково одягатися і відвідувати кладовище, ставити квіти на могилках, залишати солодощі, крашанки і шматочок паски для предків. У деяких населених пунктах прийнято поминати померлих просто на кладовищі, в інших ― вдома.

Проте українська влада наголошує, що відвідувати кладовища цього року небезпечно через високий ризик замінування та обстрілів росією!

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