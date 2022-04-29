З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого не тільки українські зірки стали стіною за нашу країну. Актори, співаки, бізнесмени і навіть члени королівських родин в усьому світі гаряче підтримують українців та публічно закликають допомогти Україні у війні з росією. Хто душею й тілом з українським народом, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 2 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

60-ий день війни припав на найсвітліше свято християнського світу ― Великдень. Попри жорстокі злочини, які російські війська нині чинять на наших землях, український народ не зламати. Тисячі українців по всій країні вітали одне одного з Великоднем, до привітань доєдналися й зірки ― Святослав Вакарчук, Катерина Осадча, сім’я Решетників.

Ектор Хіменес-Браво, який працює на кухні для бійців, волонтерів і переселенців, записав відеозвернення до українців.

Тим, хто обурений святкуванням Великодня, психологи радять не відкладати життя на потім, адже позитивні емоції стабілізують наш травмований емоційний стан.

«Зараз, коли йде війна і життя може обірватися у будь-яку мить, саме настав той час, коли треба припинити витрачати своє життя на те, щоб виправдати чиїсь сподівання. Спробуйте перш за все керуватися власною совістю, а не сподіваннями оточення. Адже ніхто, крім вас, не знає, як вам прожити власне життя», ― зазначає Дмитро Карпачов.

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Настя Каменських заспівала пісню «Where is Love» на підтримку України на відкритті головної музичної премії Латинської Америки. Вона розповіла про геноцид українського народу росією та попросила допомоги.

Акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі навідалась до українських дітей в італійському госпіталі в Римі.

Мей Маск ― мати Ілона Маска, який з початком війни надав Україні системи Starlink, — теж благає закрити небо над Україною, носить вишиванку, показуючи, що вона серцем і душею з українцями.

Актор і колишній боксер Міккі Рурк не приховує захвату українським народом. Він вважає, що росія може перемогти, тільки якщо винищить усіх українців: «Якщо в Україні залишиться хоча б один чоловік зі зброєю, він краще помре, ніж здасться».

Українці довели це на Іграх нескорених (Invictus Games) — змаганнях для чоловіків та жінок, які зазнали травм на полі бою. Наша команда завоювала там 18 медалей. Зіркові гості і співзасновники змагань принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games публічно підтримали Україну.

Kalush Orchestra готується до Євробачення-2022, а поки що проводить концерти в Україні, не боячись приїжджати до нещодавно звільнених від окупантів міст, як Ірпінь.

А пісня «Ой, у лузі червона калина» стала символом боротьби України. У Польщі священник увімкнув її з колонки під час проповіді.

В Італії легендарне фото «Мадонна в метро», де дівчина схилилася над немовлям у харківській підземці, стало іконою і прикрашає стіну храму.

Фото дівчинки Аліси з окупованого Маріуполя футболісти «Шахтаря» розмістили на своїх футболках для матчу з турецьким «Фенербахче».

Юрій Горбунов і Катерина Осадча, суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот з дружиною та інші зірки готові всиновлювати дітей, які залишилися без батьків через війну.

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