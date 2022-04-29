З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну українці не тільки мобілізувалися до армії. Сотні знаменитостей тримають фронт як волонтери і допомагають військовим, переселенцям та пенсіонерам. Хто з відомих українців тримає волонтерський фронт, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 2 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Даша Астаф’єва, Ектор Хіменес-Браво, Леся Нікітюк і ще багато відомих українців зникли з екранів телебачення ― у них просто не вистачає на це часу. Вони стали волонтерами і допомагають ЗСУ, постраждалим, біженцям, пенсіонерам ― цей список можна продовжувати довго.

Герой у тилу ― волонтер. Ним може бути кожен незалежно від статусу, привілеїв та звання.

Волонтерка з обкладинки «Playboy» Даша Астаф’єва з перших днів війни взяла до рук ніж і почала чистити картоплю мішками.

«Я почула, що потрібна допомога на кухні, мила посуд, трохи підлогу помила. А потім мені кажуть: ой, ідіть чистити картоплю. Я як сіла і не зрозуміла, звідки в мені це все взялося: отак просто усе в мене летить, так швидко це роблю, що аж отримую задоволення від цього», ― каже Даша.

Зірка працює разом з київськими волонтерами, які готують для ЗСУ, ТрО, лікарень, пенсіонерів, і чистить за день 2―3 мішки картоплі. Тому не дивно, що команда волонтерів з Астаф’євою готує понад 1000 порцій їжі на день.

Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво також не дає зголодніти українцям. Хоча війна застала його за зимовою відпусткою із сім’єю, Ектор оперативно організував роботу власних ресторанів та ресторанів колег у Києві на допомогу армії, поліції та лікарням.

«У перший тиждень ми готували 1000―1500 порцій на день, а на другий тиждень це вже було 2500 порцій їжі щодня. Зараз, на цей період війни, у нас готові 150 тисяч порцій їжі», ― пояснив він.

Сидіти сам він теж не зміг і спочатку вирушив волонтерити до Варшави, де розраджував майстер-класом малечу, яка змушена була тікати з дому. А кілька тижнів тому Ектор повернувся до України і тепер для українців готує власноруч.

«Мені не важливо, чи треба чистити бурячок, чи варити супчик, ― я допоможу, де потрібно. Тільки вчора, не знаю, як багато зробив порцій супу. Всі куштували ― було дуже смачно. Я роблю все, що можу», ― сказав Ектор.

«Всі люди думають, що треба робити багато. Це не важливо, якщо ти зробиш тільки трошки. Трохи, плюс трохи, плюс трохи ― це буде багато! Будь ласка, йди зараз та роби, що можливо!» ― наголосив Ектор.

Вихователька в дитсадку, чиє альтер-его ― реперка Alyona Alyona,

нині ― фасувальниця ліків в аптеці. Крім того, вона плете маскувальні сітки для українських військ.

Співачка Ірина Федишин також власноруч плете захисні сітки. Крім того, вона організувала власний благодійний фонд, який вантажівками відправляє допомогу українським воїнам. Її сини Олежик та Юрчик малюють для воїнів малюнки.

Блогерка й телеведуча Леся Нікітюк на початку війни тримала переважно інформаційний фронт, намагалася достукатися до «диванних асвабадітєлєй», проте швидко пересвідчилася, що стукатися просто нема до кого, і переключилася на інші завдання. У рідному Хмельницькому, просто у своїй школі Леся організувала місця для переселенців, харчування для них та медичну допомогу. Щодня вони приймають приблизно по 50 людей.

Телеведучий Сергій Притула облаштував свій штаб у Києві для допомоги військовим. Він тримає зв’язок і з волонтерами, закликає донатити криптовалюту. Лишень спорядження й захисту для солдатів вони купили на еквівалент 150 тисяч євро. Його штаб збирає гроші для купівлі високотехнологічних засобів для фронту, в тому числі дронів. Наприклад, на дрон за 500 тисяч євро кошти було зібрано менш ніж за дві доби.

Благодійний фонд Маші Єфросиніної працює на максимальній потужності. Гуманітарна допомога, допомога з розміщенням, психологічна допомога, ліки, продукти і просто підтримка ― усім цим займаються волонтери.

Також популярності набув марафон завдовжки 6993 км ― як довжина державного кордону України. Початковий внесок для участі в ньому ― 600 грн.

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