Неймовірна правда про українців: хто із відомих людей допомагає Україні | Все буде добре

Звірства російських солдат в Україні з початком повномасштабної війни вразили весь світ. Актори, співаки, блогери, письменники і навіть члени королівських родин в усьому світі гаряче підтримують українців у війні з росією і допомагають не лише словом, а й ділом. Хто не просто закликає допомагати Україні, а й робить свій внесок у нашу перемогу над росією, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 2 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ.

У героїчній боротьбі українців за свою свободу нас підтримує весь світ. І мова не лише про політиків, журналістів і звичайних людей. Знаменитості ― не виняток. Хто з відомих акторів, письменників та зірок допомагає не лише словом, а й ділом?

Білоруський комік Слава Комісаренко провів масштабний сольник у Варшаві, гроші з якого перерахував на гуманітарні потреби України. Також він був одним із перших, хто публікував хештег #НетВойне під синьо-жовтим стягом в Instagram.

Із Славою Комісаренком понад 200 коміків підписали відкритий лист путіну з вимогою припинити жорстоку бійню в Україні. Крім того, він не припиняє висловлюватися про вчинки лукашенка щодо України.

Нік Офферман і Меган Маллаллі публічно відправили головного орка росії путіна вслід за «русскім корабльом» під час церемонії нагородження премії «Незалежний дух»: «Ми надсилаємо наші найкращі побажання тим, хто постраждав від війни в Україні. Я думаю, що ми озвучуємо думки всіх тут присутніх, коли кажемо, що сподіваємося на швидке і мирне рішення. А точніше ― йди на ***, йди додому, путін!»

На церемонії нагородження телепремії «BAFTA»-2022 ведуча ― комедійна акторка Ребел Вілсон ― на пальцях вказала напрям руху рашистам.

На церемонії нагородження премії «Оскар»-2022 чимало зірок надягли сині стрічки на підтримку України, а актор Бенедикт Камбербетч вийшов на сцену з прапором України. Акторка Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, з Ештоном Кутчером пояснили дітям, що ті наполовину американці, наполовину українці. Вони з чоловіком були серед перших, хто організували збір коштів на допомогу українцям.

Легендарний гурт Metallica надав кошти у фонд, який забезпечує переселенців їжею.

Супермодель Белла Хадід віддала зароблені на Паризькому тижні моди гроші на притулок та медичну допомогу постраждалим від російської агресії.

Актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували біженцям з України мільйон доларів.

Футболіст Девід Бекхем з дружиною Вікторією Бекхем пожертвували 1,3 млн доларів для України. Він є послом доброї волі UNICEF і закликав усіх допомогти дітям України. А також на день передав свою сторінку в Instagram лікарці з перинатального центру Харкова, щоб люди дізналися більше правди про війну, яку розв’язала росія в Україні.

Королева Єлизавета ІІ виписала чек на допомогу Україні з особистих коштів. Щоправда, суму не називають, але через російську агресію королівська сім’я відступила від правила, якого дотримувалася десятиліттями, ― бути аполітичними. Принц Чарльз заявив, що особисто молиться за мир в Україні.

Актор Шон Пенн у перші дні війни приїхав до Києва зняти документальний фільм, а потім закликав найбагатших людей скинутися і придбати винищувачі для прикриття українського неба.

З такою підтримкою всього світу та неймовірною хоробрістю українських воїнів і волонтерів Україна обов’язково переможе, бо добро завжди перемагає зло.

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