Неймовірна правда про українських: які російські знаменитості відкрито підтримують Україну | Все буде добре

Більшість російських знаменитостей відкрито агітують за геноцид українців російською армією та повторюють пропаганду путіна. Проте є й ті, які не побоялися відкрито засудити свою ж країну росію, називають речі своїми іменами і підтримують українців та нашу армію. Хто з відомих росіян відкрито підтримує Україну, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 2 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Чи є на росії люди з критичним мисленням? Є, але дуже мало, і вони вже виїхали звідти. Максим Галкін, Алла Пугачова, Лія Ахеджакова підтримали Україну. А хто ще? Які росіяни підтримують Україну?

Низка російських знаменитостей сліпо схвалюють путіна і його так звану «спецоперацію», ще багато хто просто зник із соцмереж, а є такі, хто пішов проти системи, засудив війну росії проти України та дії кремлівського карлика.

Непрямо, проте опосередковано Катерина Варнава у перший день війни поділилася переживаннями за українських друзів та колег. Про воєнний напад росії на Україну вона сама не написала, проте до посту додала скриншоти повідомлень від українців.

Згодом на своїй сторінці Катерина опублікувала пісню Монатіка про війну і натякнула, чому надалі вона не може продовжувати незавуальовано говорити про війну ― йдеться про 15 років ув’язнення в росії за визнання війни з Україною. Держдума дуже швидко ухвалила низку законів, які дозволяють «засадити» невірних.

А як інші російські зірки говорять про війни без страху? Хтось стверджує, що це тому, що вони залишили територію рф або білорусі.

Наприклад, Максим Галкін прямим текстом та з іронією висловився щодо обстрілів російською армією мирних українців, а також про те, що росіяни потім ідуть молитися за щось до церкви. Після цього росіяни пішли здавати квитки на його концерти.

Алла Пугачова відповіла агентові РПЦ, який заявив, що повітря очистилося після її від’їзду.

«Рано радієш, Андрійку, канікули, відпустка та лікування не вважаються еміграцією. Повернуся ― розберемося. Я сходжу до твоєї церкви, помолюся за тебе… богохульник», ― сказала вона

Актриса Чулпан Хаматова без прикрас заявила про війну і звернулася до путіна. Вона закликала до припинення війни, бере участь в антивоєнних акціях у Латвії. Їй також приписують еміграцію з росії.

Анжеліка Варум та Леонід Агутін на 6-й день війни перервали мовчання. Співаки закликали зупинити війну і перейти до перемовин. Росіянин та уродженка Львова взяли участь в онлайн-концерті на підтримку України.

Акторка Лія Ахеджакова сказала, що її серце не витримує насилля. Вона підтримала Україну.

Репери Face та Oxxxymiron пішли ще далі. Oxxxymiron прямо назвав війну росії проти України злочином, а також провів низку благодійних концертів у різних куточках світу, зібрав 195 тисяч доларів для українських біженців за рахунок благодійних внесків та продажу квитків.

Face взагалі відрікся від громадянства росії та попросив пробачення за російських солдатів, путіна та звірства, які вони влаштовують в Україні.

Співачка Лайма Вайкуле виступила проти війни.

Андрій Макаревич зазначив, що путін замість того, щоб розділити українців, навпаки ― об’єднав їх.

Акторка Марія Машкова, зірка серіалу «Кріпосна» на СТБ, засудила свого батька ― Володимира Машкова, який відкрито агітує за путіна, і сказала, що вона проти війни росії в Україні. Кожен її пост у соцмережах присвячений підтримці нашого народу. Марія намагається донести всім правду про ситуацію в Україні і глибоко обурена тим, що росіяни не розуміють, що саме вони почали цю війну.

Легендарний БГ ― Борис Гребенщиков назвав божевільними агресорів, які розв’язали війну в Україні.

Журналістка Катерина Гордєєва додала, що не можна ховатися за формулюваннями, ― захист мирних громадян не здійснюють бомбардуванням дітей літаками та артилерією.

Комік Данило Поперечний засудив воєнні дії росії в Україні.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.