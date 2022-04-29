Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво зібрав більше 40 тисяч євро на благодійному вечорі у Варшаві. Усі кошти будуть передані у фонд UNITERS та підуть на допомогу постраждалим на Київщині.

У самому серці Польщі, варшавському ресторані «Restauracja Belvedere», Ектор Хіменес-Браво зумів зібрати коло однодумців та запросив зіркову гостю – Злату Огнєвіч, яка виконала низку українських пісень.

«Благодійний вечір пройшов неймовірно! Зібрано 1 300 000 грн! Ми продали усі 120 білетів, віночки та створили душевну атмосферу. Завдяки усій команді, Златі Огнєвіч, шефу, місцевим музикантам та всій команді ресторану «Restauracja Belvedere» та нашим гостям! Знаєте, бувають дні, які ти запам’ятовуєш на усе життя та розповідаєш за столом друзям. Цей – саме такий! Це була синергія друзів з Польщі, які хочуть допомогти, та українців, які стоять на обороні цінностей усього світу! Я виклався на усі 300%, ніби вперше став на кухню»

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом із командою його ресторанів готують обіди для наших захисників.

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