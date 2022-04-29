Starlight Media і Film.ua запустили патріотичний мерч

Медіагрупа Starlight Media спільно з кінокомпанією Film.ua розробили й запустили патріотичну колекцію одягу. Усі зароблені кошти з продажу підуть на підтримку армії.

Мета ініціативи – зібрати якомога більше коштів та спрямувати їх на потреби Збройних сил України.

Асортимент складається зі стильних футболок, світшотів і худі із патріотичними надписами: «Доброго вечора, ми з України», «Конотопська відьма», «Руський воєнний корабль, іді н@уй», «Паляниця», «Чорнобаївка». Дизайн розробляє дизайн-бюро Starlight Media.

«Війна об’єднала усіх навколо допомоги нашим воїнам, які так завзято і героїчно захищають Україну від агресора. Саме тому ми разом із нашими партнерами Film.ua вирішили запустити колекцію одягу із патріотичними написами. Кошти від продажу будуть спрямовані українській армії. Тому кожен, хто придбає футболку, світшот чи худі, робитиме свій особистий вклад в підтримку ЗСУ й наближатиме нашу спільну мрію – перемогу над окупантом. Ми хочемо, щоб наша ініціатива була корисною. Тож, носіть українське, допомагайте стильно!» – прокоментувала маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова.

Кінокомпанія Film.ua взяла на себе роботу з організації виробництва й продажу.

«Запустити виробництво в непростий для усіх нас воєнний час – це не тільки складно, але й дуже важливо. Ми раді, що один із наших перших проєктів у цей період стала колаборація з нашими чудовими партнерами – Starlight Media. Уже незабаром наш одяг носитимуть не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми щиро віримо, що ці спільні зусилля підсилять українську армію і нашу державу. Ми раді працювати, а головне – бути корисними», – прокоментувала директорка FILM.UA.STORE Ольга Кондратенко.

Придбати одяг можуть не тільки українці, а й усі охочі з інших країн світу. Колекція доступна за посиланням. Доставлення можна оформити через «Нову пошту», Укрпошту та інших доступних операторів.

Закликаємо долучитись до підтримки української армії.

Слава Україні!

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