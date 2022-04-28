Триває 65-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Щодня звичайні люди здійснюють героїчні вчинки. Українські зірки також кинули свої сили на порятунок Батьківщини. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про основні події, які відбулися за цей час, у 2 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

За вікном майже травень, а в душі ― лютий. Наші захисники продовжують боронити Україну від окупантів, а ми продовжуємо піднімати вам настрій хорошими новинами.

Що буде у 2 випуску «Неймовірної правди про українців» від 29.04.2022:

Які зарубіжні та українські зірки підтримують Україну? Хто просить світ про підтримку і надає нам матеріальну допомогу? Хто привертає увагу світу до геноциду українців, а хто допомагає українським дітям і готовий усиновити тих, що стали сиротами?

Хто зі знаменитих артистів, письменників, зірок і просто відомих людей допомагає Україні не лише словом, а й ділом?

Хто з артистів кому допомагає? Які відомі українці стали волонтерами і допомагають ЗСУ, волонтерам, пенсіонерам чи переселенцям?

Максим Галкін, Алла Пугачова, Лія Ахеджакова… Хто на росії насмілився піти проти системи, підтримує Україну і залишив «імперію зла» путіна?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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