Євробачення-2022: коли пройде конкурс естрадної пісні

Усі з нетерпінням чекають, коли відбудеться одна з найгучніших подій весни — пісенний конкурс Євробачення-2022. Особливо всім цікаво, під яким номером виступлять представники України Kalush Orchestra і чи приїдуть вони до Італії виступати наживо, адже через війну, яку розпочала росія, є ризик, що їм доведеться виступати онлайн.

Коли перший півфінал Євробачення-2022

Перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться у вівторок, 10 травня 2022 року, о 22:00 за київським часом. У ньому виступлять сімнадцять країн. До речі, спочатку в ньому мала брати участь і росія, але її було усунуто через вторгнення російських військ в Україну. Kalush Orchestra співатимуть у першому півфіналі.

Коли другий півфінал Євробачення-2022

Другий півфінал відбудеться 12 травня 2022 року о 22:00 за київським часом, і в ньому візьмуть участь вісімнадцять країн.

Коли фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022

Фінал відбудеться 14 травня 2022 року о 22:00 за київським часом. У фіналі конкурсу візьмуть участь 25 країн: по 10 країн із кожного півфіналу та країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

* Велика п’ятірка — це країни, які є засновниками та спонсорами конкурсу. Саме вони вкладають більшу частку фінансів у його організацію, тому потрапляють до фіналу Євробачення автоматично.

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