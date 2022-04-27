Як допомогти знесиллій тварині під час війни?

Під час війни стало значно більше тварин, які опинились на вулиці. Рух UAnimals, що бореться за права тварин, підготував для вас кілька підказок про те, як можна допомогти тварині на вулиці.

Спочатку треба визначити ― тварина домашня чи безпритульна. Про те, що тварина домашня, свідчать такі ознаки: вона охайна, розгублена, шукає когось і зазвичай іде до рук. Також, імовірно, в такої тварини буде нашийник або шлея.

Якщо тварина домашня, варто зайнятись пошуком власників. На тварині може бути жетон із адресником, або ж контактна інформація може бути написана на шлеї чи нашийнику. Також варто зробити якісні світлини тварини і розмістити їх у профільних групах у соцмережах, у себе на особистій сторінці або звернутись до знайомих волонтерів, щоб знайти старих чи нових власників.

Тварину бажано оглянути на предмет поранень і за потреби відвезти до спеціалізованої ветклініки. Уточнюйте графік роботи конкретних закладів за телефонами, які вказані на сайтах.

Якщо у вас є можливість, прихистіть тварину в своїй оселі, допоки власники не знайдуться і не зможуть її забрати, або ж заберіть її до себе назавжди, якщо раптом ця тварина залишилась без господарів. Ви подаруєте їй дім, а у вас з’явиться вірний друг.

Якщо ж тварина безпритульна, ви можете їй допомогти, залишаючи поблизу корм і воду, а також впускаючи її в під’їзди.

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