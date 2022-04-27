Ектор Хіменес-Браво розповів, чому так сильно любить Україну

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram розповів про те, чому так сильно любить Україну. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Де мій дім? 2 місяці війни я інколи читав коментарі: “Екторе, вам не зрозуміти. У нас забрали нашу домівку”. Довго не хотів про це говорити, але мій будинок був також в Ірпені. Там немає електрики, води. Я сумую за лісом, де гуляв з собаками. Незабаром буде 13 років, як я приїхав на екскурсію у Київ. Прогулявся по Андріївському узвозу, познайомився з найдобрішими людьми у світі. З українцями. В цій країні я прожив чверть свого життя. Тут я знайшов друзів. Тут я знайшов другу половинку. Я привозив у Київ маму з Колумбії та хвалився, яка гарна Україна.

Я став найвідомішим кулінаром України. Це було непросто, адже тисячі українських кухарів могли б зайняти моє місце. Я чув фразу: “Ваше місце має займати українець”. Пройшло 13 років, а я і не помітив, як Україна стала моїм домом. А я ― наполовину українцем.

Я не дуже добре говорю українською, оскільки знаю ще 4 мови. Але хочу, щоб ви знали: Україна ― мій дім.

На щастя, мій дім в Ірпені вцілів. Але Україна проливає кров. За неї я більше турбуюсь, ніж за куски металу та 2 поверхи бетону. Я буду боротись за свій дім до самого кінця, допоки ми не поїдемо відкривати ресторан у Криму.

Слава Україні! Слава усім захисникам, хто захищає цю священну землю!»

Більше на тему: Сирна запіканка: рецепт від Володимира Ярославського

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ