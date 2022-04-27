Уже більше двох місяців жителі Маріуполя стримують окупантів із росії, які утримують блокаду навколо міста. Українські бійці та цивільні жителі місяцями виживають без поставок води, їжі та ліків. Українці звертаються до світових лідерів по допомогу, щоб врятувати життя людей у місті. Співачка Джамала виконала фрагмент щемливої пісні «Ave Maria», який почули сотні тисяч глядачів, перед футбольним матчем у Дортмунді.

Українські зірки їздять із міста до міста, щоб влаштувати благодійний концерт, допомогти постраждалим від війни або звернутися до світу по допомогу для українців. Переможниця Євробачення Джамала виконала фрагмент пісні «Ave Maria» Шуберта перед матчем «Борусія» ― «Динамо», який відбувся в Дортмунді.

«Сотні маріупольців ховаються у підвалах “Азовсталі”. Серед них багато дітей. Вони щодня чекають на порятунок та уявляють своє нормальне життя. Без постійних обстрілів та страху.

Заспівала у Дортмунді фрагмент “Ave Maria” Шуберта. Вперше. Це присвята всім маріупольцям та заклик якнайшвидше прийти їм на допомогу», ― пише Джамала в Instagram.

Крім того, вона виконала легендарну «1944», з якою перемогла на Євробаченні, а гімн України заспівала фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

«Багатотисячний стадіон почув і “1944”, і гімн України ― у виконанні Юлії Саніної. Сподіваюсь, так само, як глядачі благодійного матчу “Динамо” ― “Борусія” чули українську музику, світ почує всі заклики українців до підтримки», ― каже Джамала.

Співачка продублювала свій допис також англійською мовою для кращого розуміння іноземцями.

«Близько тисячі жінок та дітей ховаються в укриттях в “Азовсталі” прямо зараз від російських бомбардувань. Я прошу вас ― почуйте їх голоса, врятуйте Маріуполь. StandWithUkraine!», ― сказала Джамала перед виконанням пісні.

Маріуполь називають «Місто Марії», тому «Ave Maria» зараз дуже символічно стосується всіх, хто намагається вижити там під російськими обстрілами й бомбардуваннями.

Як відомо, росія відмовляється випускати людей з Маріуполя на вільну територію України, а «зелені коридори», про які ведуться переговори щодня, спрацьовують через раз. Наразі приблизно 150 тисяч українців заблоковано в Маріуполі в російській облозі.

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