Ольга Мартиновська звітує про збір коштів для України

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська зібрала 60 000 євро за півтора місяця для порятунку українців з проблемами щитоподібної залози, діабетиків, асматиків, онкохворих, людей похилого віку та військових.

«Хтось може сказати, що не потрібно хизуватися, ― таке вже писали мені декілька людей, але то всього декілька! Вся моя аудиторія суперадекватна, чим я насправді дуже пишаюся!

Я знаю, що на фоні всього масштабу потреб допомоги та фінансування мої цифри мізерні! Але це якраз історія про краплю в океані, ви зрозуміли. Кожен з нас і є тією маленькою складовою величезної стихії. Я думаю, мені пощастило мати поряд таких крутих людей, таких щирих, таких своїх! Тільки завдяки їм, вам, мій внутрішній механізм рухається.

Не маючи нічого, крім фартуха і набору ножів, в чужій країні ми організували місце на ярмарку, де готували і продавали, віддаючи 100 % прибутку на життєво необхідні ліки. Ви донатили, хто скільки може, з усіх куточків світу. А ми купували ліки і рятували людей з проблемами щитовидки, діабетиків, асматиків, онкохворих, людей похилого віку та військових. Я знаю, що не всім вдається допомогти, що когось загубила в діректі і так і не врятувала. Я тримаюся, бо хочу, щоб інші дивилися і продовжували боротися! Щоб не здавалися! Щоб надихалися! Щоб вірили! Щоб рухалися! І нікому не скажу, що відчуваю сама… Не треба.

Отож, друзі, разом з вами ми зібрали і віддали Україні власним трудом за півтора місяця 60 000 євро! Кожен з вас ― дуже велика крапля! Пишайтеся собою!

Я б хотіла, щоб це був фінальний звіт, але…. Продовжуємо боротися за життя».

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