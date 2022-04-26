Дорога з дитиною під час війни

Дорога з дитиною навіть у мирні часи може бути стресовою. Що вже казати про ситуації, коли доводиться тікати від війни? Нині майже три мільйони маленьких українців стали вимушеними переселенцями. Щоб переїзд для них був хоч трохи легшим, експерти UNICEF зібрали поради для батьків.

Розкажіть про дорогу дитині, навіть якщо ви самі не знаєте точно, куди їдете. Скажіть, що вирушаєте у безпечніше місце, розкажіть про міста, які проїжджатимете. Так дитина відчує вашу впевненість, що ситуація під контролем.

Проговоріть правила поведінки в дорозі ― це важливо з погляду безпеки. Наприклад, коли ви зупинятиметесь на блокпостах, треба поводитися тихо, не визирати з вікон і в жодному разі не виходити з транспорту.

Спостерігайте за фізичним та емоційним станом дитини. Звісно, батьки знають, що треба запитати, чи хоче вона їсти або в туалет. Але через стрес малюк може поводитися інакше, ніж зазвичай, ― допоможіть йому розслабитися. Наприклад, придумайте кодове слово для переклички, щоб у дорозі підтримувати з ним контакт.

Перемикайте увагу дитини, щоб зняти напругу. Можна це зробити через тіло ― поплескати, витягнути руки, стиснути кулачки, міцно заплющити очі, а потім розкрити долоні, струсити руки і відкрити очі. А можна через звуки ― поспівати разом чи погиркати, наче звір.

Візьміть у дорогу улюблену іграшку. Це і відволіче, і залишить зв’язок із домом. Якщо малюку буде страшно, звична річ допоможе заспокоїтись.

І пам’ятайте: спочатку кисневу маску надівають на себе, а потім на тих, хто поруч. Тож давайте собі перепочити, пийте більше води та зупиняйтесь у дорозі.

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