Заварна паска: рецепт покроково
22.04.2022
Великдень у 2022 році православні відзначають 24 квітня, в неділю. Найсвітліше релігійне свято не обходиться без обов’язкового атрибута — паски. Тісто заварної паски заливається гарячим молоком, завдяки чому довго не черствіє. Читайте покроковий рецепт приготування від «Страва честі» в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно — 9 ст.
- Яйця — 10 шт.
- Цукор — 1/2 ст.
- Свіжі дріжджі — 30 г
- Розтоплене вершкове масло — 3/4 ст.
- Молоко — 1/2 ст.
- Родзинки — 100 г
- Цукати або нарізана курага — 100 г
- Сіль — дрібка
- Рослинна олія для змащування
Для глазурі та прикрашання:
- Яєчний білок — 1 шт.
- Цукрова пудра — 150 г
- Лимонний сік — 2 ст. л.
- Горіхи або кондитерська посипка
Спосіб приготування:
- Просійте 1,5 склянки борошна. Доведіть молоко до кипіння. Відлийте в окрему ємність 2 столових ложки. Молоко, що залишилося, не припиняючи помішувати, влийте в миску з просіяного борошном. Дайте охолонути до кімнатної температури.
- Розведіть дріжджі у відлитому молоці. Додайте до завареного борошна і перемішайте. Дайте постояти в теплому місці.
- Розділіть яйця на білки і жовтки. Жовтки розітріть з цукром, а білки збийте до утворення піни. Отримані суміші додайте до тіста і перемішайте. Залиште в теплому місці, поки не підніметься знову.
- Влийте в тісто розтоплене масло, сіль і додайте борошно, що залишилося, попередньо просіяне. Замісити тісто. Додайте на свій смак родзинки, курагу або цукати. Перемішайте.
- Викладіть тісто в змащені маслом формочки, заповнюючи їх на дві третини об’єму. Дати постояти, поки тісто не підніметься.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте заварну паску протягом 50—60 хвилин.
- Тим часом приготуйте глазур: збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте теплі паски глазур’ю. Прикрасьте кондитерською посипкою, фігурками або горішками.
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