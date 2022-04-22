Великдень у 2022 році православні відзначають 24 квітня, в неділю. Найсвітліше релігійне свято не обходиться без обов’язкового атрибута — паски. Тісто заварної паски заливається гарячим молоком, завдяки чому довго не черствіє. Читайте покроковий рецепт приготування від «Страва честі» в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — 9 ст.

Яйця — 10 шт.

Цукор — 1/2 ст.

Свіжі дріжджі — 30 г

Розтоплене вершкове масло — 3/4 ст.

Молоко — 1/2 ст.

Родзинки — 100 г

Цукати або нарізана курага — 100 г

Сіль — дрібка

Рослинна олія для змащування

Для глазурі та прикрашання:

Яєчний білок — 1 шт.

Цукрова пудра — 150 г

Лимонний сік — 2 ст. л.

Горіхи або кондитерська посипка

Спосіб приготування:

Просійте 1,5 склянки борошна. Доведіть молоко до кипіння. Відлийте в окрему ємність 2 столових ложки. Молоко, що залишилося, не припиняючи помішувати, влийте в миску з просіяного борошном. Дайте охолонути до кімнатної температури. Розведіть дріжджі у відлитому молоці. Додайте до завареного борошна і перемішайте. Дайте постояти в теплому місці. Розділіть яйця на білки і жовтки. Жовтки розітріть з цукром, а білки збийте до утворення піни. Отримані суміші додайте до тіста і перемішайте. Залиште в теплому місці, поки не підніметься знову. Влийте в тісто розтоплене масло, сіль і додайте борошно, що залишилося, попередньо просіяне. Замісити тісто. Додайте на свій смак родзинки, курагу або цукати. Перемішайте. Викладіть тісто в змащені маслом формочки, заповнюючи їх на дві третини об’єму. Дати постояти, поки тісто не підніметься. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте заварну паску протягом 50—60 хвилин. Тим часом приготуйте глазур: збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте теплі паски глазур’ю. Прикрасьте кондитерською посипкою, фігурками або горішками.

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