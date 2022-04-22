Володимир Ярославський святкує день народження

Сьогодні, 22 квітня, свій день народження святкує талановитий кухар Володимир Ярославський. Судді кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» виповнилося 43 роки. Про думки і плани на майбутнє Володимир Ярославський розповів в Instagram.

«Сьогодні мені виповнюється 43. І, звичайно, цей день я уявляв собі інакше. Як і попередні 57 днів. Та незважаючи ні на що, я щасливий, тому що в мене є ви. Мене й справді оточують неймовірні люди — вільні, щирі, талановиті. Найкращі люди. Мої українці! Дякую за ваші привітання, дзвінки, повідомлення. Дякую за ваші слова — теплі та зворушливі. Дякую, що залишаєтеся поруч, навіть якщо далеко.

Я мрію про те, щоб таку підтримку відчули й ті, кому зараз це так необхідно — наша малеча. Вони — майбутнє. Майбутнє нашої з вами України! І сьогодні я буду неймовірно вдячний кожному з вас, хто у якості привітання задонатить на рахунок найбільшої дитячої лікарні “Охматдит”. Ніколи і ні про що я так не мріяв на свій день народження. Але сьогодні замість подарунків — хочу, аби ви зробили свій внесок у велику справу. Бо разом ми сильніші!»

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