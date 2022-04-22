Той, хто надихнув Pink Floyd,: Андрій Хливнюк став героєм нової рубрики Неймовірна правда про українців

Відсьогодні щоп’ятниці в рубриці «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» популярні ведучі Григорій Решетник і Надія Матвєєва розповідатимуть глядачам надихаючі та мотивуючі історії українських музикантів, акторів та спортсменів, які захищають нашу Батьківщину в умовах війни на всіх можливих напрямах.

Героєм першого випуску став музикант, спів якого надихнув легендарний гурт Pink Floyd знову возз’єднатися після 28 років мовчання, щоб виконати гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Це лідер гурту Бумбокс, а нині боєць тероборони Андрій Хливнюк. Ще з 24 лютого Андрій став на захист Батьківщини, а через кілька тижнів служби отримав поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу, але не втратив бойового духу і мужньо повернувся до захисту рідної землі.

«Після двомісячної перерви, вже цієї п’ятниці, нарешті повертається улюблена програма глядачів про українських зірок, але тепер в оновленому через події в Україні форматі ― “Неймовірна правда про українців”. Я щасливий, що телеканал СТБ зараз ― це, в першу чергу, територія допомоги і добра. Щоп’ятниці у спеціальних випусках ― мотивуючі історії про українців, кожен з яких працює на своєму фронті. На глядачів чекає багато ексклюзивних інтерв’ю відомих особистостей, ― ділиться ведучий Григорій Решетник. ― У наших програмах ми розповідатимемо про ставлення зірок до війни, хто як висловлював свою громадянську позицію, а хто так і не зміг знайти сили виступити проти дій росії, яку допомогу відомі особистості надали нашій країні як в Україні, так і за її межами, історії евакуації, втрат, допомоги та багато іншого. Ми з Надією Матвєєвою раді мати шанс говорити про українців».

Про злочини росії вже почув весь світ. А все тому, що Україна не мовчить. Щотижня в «Неймовірній правді про українців» ― історії про співвітчизників, мужністю яких захоплюються далеко за межами нашої країни. Зірки, яких ми звикли бачити у світлі софітів і на телеекранах, ділитимуться одкровеннями про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого і чим вони допомагають на передовій або в тилу.

Героїчні подвиги кожного наближують Україну до перемоги!

Video: Той, хто надихнув Pink Floyd: героєм випуску «Неймовірної правди про українців» стане Андрій Хливнюк Як фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хдивнюк став натхненником Pink Floyd? Про це розкажуть Григорій Решетник та Надія Матвєєва у рубриці Все буде добре - Неймовірна правда про українців

Не пропустіть «Неймовірну правду про українців» уже сьогодні, 22 квітня, о 19:45 на СТБ!

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