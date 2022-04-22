Страсна п'ятниця 2022: що не можна і можна робити цього дня

Страсна п’ятниця 2022 року припадає на 22 квітня. Що віряни роблять у Страсну п’ятницю, традиції і заборони цього дня – в нашому матеріалі.

Зважаючи на важливість цього дня в релігійному сенсі існує цілий ряд обмежень.

Страсна п’ятниця – що не можна робити

Крім суворого обмеження в їжі, вірянин повинен максимально відмовитися від інших мирських турбот.

Забороняється виконувати сільськогосподарські роботи, адже в жодному разі не можна забивати залізні предмети в землю – мабуть, за аналогією з прибиванням цвяхами до хреста.

Хатню роботу також виконувати не можна. Тому дуже важливо закінчити прибирання й прання в Чистий четвер. Готувати теж небажано. Не можна торкатися гострих металевих предметів в оселі: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте – хліб можна тільки ламати.

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До речі, про хліб. Часто запитують, чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю, адже начебто це і хатня робота, і святкові приготування, які було бажано закінчити в четвер. Відповідь не настільки однозначна, адже в різних парафіях священник може тлумачити духовні тексти по-своєму і рекомендувати різне. Але в багатьох регіонах України все ж вважається, що це якраз важливий виняток. Ба більше, існує повір’я, що спечений у Страсну п’ятницю хліб особливо корисний і не буде псуватися дуже довго. Перед такою роботою необхідно промовити молитву «Отче наш» і попросити Господа про благословення.

Не можна відвідувати розважальні заходи. Страсна п’ятниця – день скорботи.

Страсна п’ятниця – що можна робити

Зрозуміло, можна і варто відвідувати богослужіння і молитися. Після п’ятничної служби заберіть із собою дванадцять свічок, з якими ви стояли в храмі. Запаліть їх в оселі, намагаючись охопити всі куточки, і не гасіть, поки не догорять самі. Це очистить атмосферу в домі і приверне блага. Також, коли будете проходити оселею зі свічками, зверніть увагу на потріскування – воно вкаже на зіпсовані речі. Обведіть свічкою навколо такого предмета кілька разів проти годинникової стрілки і перехрестіть. Інші обряди і замовляння виконувати не можна!

Тепер ви знаєте, що роблять у Страсну п’ятницю, а які роботи виконувати не можна, тому розплануйте передвеликодній тиждень мудро і намагайтеся все встигнути. Бажаємо успіху!

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