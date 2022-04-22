Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково після приготування тіста на паску возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2022.

Більше на тему: Рецепти паски в мультиварці

Інгредієнти:

молоко — 250 мл

яйця — 2 шт.

вершкове масло — 150 г

борошно пшеничне — 600 г

сіль — 1,5 ч. л.

цукор — 80 г

дріжджі сухі — 2,5 ч. л.

родзинки, цукати — повний диспенсер

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно з інструкцією) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка». Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.

Більше на тему: Заварна паска – рецепт покроково

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.