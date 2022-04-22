Рецепт «Олександрійської» паски
22.04.2022
Зовсім скоро настане світле свято – Великдень 2022. У кожної родини на столі буде багато традиційних страв, а в центрі, звичайно, опиниться паска. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповів, як приготувати «Олександрійську» паску. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Борошно – 250 г
- Сир – 200 г
- Вершкове масло – 70 г
- Цукор – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Жовток – 1 шт.
- Сіль
- Куркума – 1 ч. л.
- Цукати
- Цедра
- Коньяк
- Ваніль (за бажанням)
Для опари:
- Молоко – 70 мл
- Сухі дріжджі – 7 г
- Цукор – 20 г
- Борошно – 40 г
Для цукатів:
- Цукати – 200 г
- Коньяк – 40 г
У рецептурі дріжджі сухі, якщо немає сухих, взяти пресовані і кількість сухих помножити на три. Виходить кількість пресованих дріжджів.
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Приготування:
- Спочатку потрібно зробити опару. Молоко нагріти, щоб стало теплим, але не перегрівати. Цукор змішати з дріжджами, ввести молоко і борошно, добре перемішати. Тару з опарою накрити плівкою і поставити в тепле місце хвилин на 30–40.
- Поки опара підходить, потрібно зробити цукати. З’єднуємо цукати і коньяк, залишити.
- Робите тісто. Цукор, яйця і жовток потрібно збити. Сир, якщо зернистий, пропустити через сито. У збиті яйця додати сир і розтоплене вершкове масло, але воно не повинно бути гарячим. Все це на повільних оборотах кухонної машини перемішати. Додати опару і знову перемішати.
- Поміняти насадку вінчик на лопатку. Додати борошно разом з куркумою. Вимішувати хвилин 10, в середині процесу додати цукати.
- Вимісити тісто і накрити плівкою, поставити в теплому місці мінімум на годину, тісто має збільшитися вдвічі.
- Дістати і злегка пом’яти тісто, розкласти у форми, приблизно 1/3 форми заповнити тістом. Накрити формочки плівкою і дати тісту підійти хвилин 20. У розігріту до 180 градусів духовку відправити паски.
Смачного!
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