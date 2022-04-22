Великдень 2022: рецепти і правила випікання смачної паски

Вже зовсім скоро настане світле свято Великодня 2022. Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний рецепт святкової страви – редакція сайту STB.UA поспішає на допомогу вам. Читайте рецепти і правила випікання пасок від суддів кулінарного шоу «МастерШеф» у нашому матеріалі!

Інгредієнти:

цедра одного великого апельсину та одного лимону

Приготування:

Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть (залиште горіти світло).

Помістіть дріжджі, 1 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте. Додайте тепле молоко і перемішуйте, доки не побачите піну (5–10 хвилин).

В іншій мисці змішайте міксером решту борошна, цукор, усю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжджів та ваніль і перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки все борошно не зникне. Накрийте плівкою і дайте відпочити в духовці 2–4 години, доки тісто не виросте в три рази.

Вийміть тісто і перемішуйте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло, поки не перемішається. Кілька разів зішкребіть тісто зі стінок. Воно має стати еластичним та однорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і вимішуйте ще одну хвилину.

Змастіть маслом руки і дерев’яну дошку. Викладіть тісто і сформуйте кулю. Покладіть у форму для панеттоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верхівку теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, накрийте плівкою і ще дайте відпочити в теплій духовці, доки не виросте втричі (2-3 години).