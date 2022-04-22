Неймовірна правда про українців: хто з українських зірок мовчить про війну | Все буде добре

Через початок повномасштабної війни росії проти України українські артисти, спортсмени та блогери кинули заклик на весь світ. Вони закликають іноземців допомогти Україні, вступили до української армії або допомагають у гуманітарній сфері. Однак не всі знаменитості вчинили так. Хто раніше вважався «українськими зірками», а тепер замовчують війну, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

На жаль, виявилося, що є багато «зірок», які не висловлюють своєї позиції щодо війни. Хоча самі родом з України і ще нещодавно на весь світ кричали, які вони українці.

«Неймовірна правда про українців» з’ясувала, чому ця каста «мовчунів» так різко замовкла і якими будуть наслідки їхнього мовчання.

Софія Стужук

Одна з найпопулярніших українських блогерок Софія Стужук виправдовується через тонни хейту на свою адресу. На початку війни в Україні вона не відреагувала ніяк, пропала на кілька днів, а невдовзі повідомила про блокування її сторінки в Instagram, на якій були мільйони підписників. Стужук заявила, що вона «за мир», що «некомпетентна у ситуації» і тому «не має» власної громадської позиції. Вона начебто «не розуміла», яку дезінформацію влаштовують російські ЗМІ, проте боячись втратити російських підписників через слова про війну, вона втратила українських, які сприяли блокуванню її сторінки ― джерела величезного доходу. А Софія потрапила до списку осіб, які підтримують путіна та війну проти України.

Список осіб, які підтримують путіна та війну проти України

До списку потрапили українські та російські артисти, блогери, спортсмени. Багато з них виступали та заробляли мільйони в Україні. А коли путінські війська жорстоко напали на Україну, ці знаменитості несподівано замовкли або почали співати оди «русскому міру», щоб залишитися на плаву в російському шоу-бізнесі.

Серед цих «зірок»:

Ані Лорак;

Анна Сєдокова;

Регіна Тодоренко;

Марув;

Анна Асті;

Артік;

Джиган;

Таїсія Повалій;

Нонна Гришаєва;

Йолка;

Артур Пирожков;

Наташа Корольова;

Любов Успенська;

Лоліта Мілявська та інші.

Доброзичливці «злили» в Мережу контакти цих артистів і порадили користувачам не відмовляти собі в задоволенні висловити їм усе, що думають про їхню зраду України.

Місцева влада також ухвавлила рішення позбавити цих артистів народного визнання. Наприклад, міська влада Чернівців розпорядилася демонтувати зірку на Алеї слави, присвячену Ані Лорак.

Вагітній співачці Марув дісталося від Лесі Нікітюк, яка нагадала, що вагітні українки народжують у бомбосховищах Харкова, поки Марув сяє на обкладинках російського глянцю. Як відомо, Марув ― харків’янка.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна мовчить, поки мати щодня звертається до світу та українців. Як відомо, Паперна заміжня за російським бізнесменом. Ольга Сумська каже, що Антоніну змушують мовчати обставини та двоє дітей.

Катерина Осадча дорікнула Анні Сєдоковій, яка публікує картинки «Міру ― мір», замість твердої позиції.

Одеситка Регіна Тодоренко, яка стала відома завдяки українській програмі «Орел і решка», влаштовує в Москві огляди власного гардеробу, а про напад росії на Україну мовчить, тому отримала на горіхи від Даші Астаф’євої. Співачка нагадала, що батьки Тодоренко залишилися в Україні.

«Зірки-мовчуни» не бояться втратити власну честь, гідність та ім’я перед усім світом і проміняли їх на сите життя, кар’єру та позиції в росії.

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