Неймовірна правда про українців: хто зі знаменитостей допомагає українським переселенцям | Все буде добре

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну знаменитості організувалися для допомоги українцям у тих сферах, де вони більш ефективні. Як зірки збирають гроші на допомогу переселенцям та як допомагають із розміщенням переміщених осіб, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Зірки, які не можуть воювати проти росіян з вогнепальною зброєю, використовують не менш влучну зброю ― слово. Святослав Вакарчук, гурти Без Обмежень, Мозгі та багато інших зірок стали справжніми інформаційними воїнами. Вони співають на площах, у бомбосховищах і навіть вивозять людей із міст, які росія рівняє із землею.

Тіна Кароль збирає багатотисячні мітинги в містах Польщі на підтримку українців. Вона бере участь у найбільших благодійних концертах, як марафон «Save Ukraine». Тіна заручилася підтримкою Антоніни Анісович, яка колись стала зіркою Youtube, співаючи пісню з «Крижаного серця». Тепер вона співає гімн України перед сотнями тисяч.

Син Тіни Кароль, 13-річний Веніамін, на центральному вокзалі в Польщі із солодощами, купленими за власні гроші, зустрічав дітей з України.

Дмитро Монатік піснями й віршами підбадьорює українців.

Гурт Океан Ельзи підтримує медиків і волонтерів. Святослав Вакарчук їздить по всій Україні та підтримує людей, які вже тижнями живуть у підвалах, і тих, які евакуюються.

Гурт Без Обмежень відмовився від латинської букви «Z» у назві і виступає в метро для людей, які шукають там укриття.

Макс Барських віддав усі гроші за скасовані на росії концерти на допомогу українцям, невдоволених росіян відправив услід за «русскім воєнним карабльом», а потім сам вступив до рядів ЗСУ.

Олександра Назарова та Олексій Нікітін виступають у фіналі чемпіонату світу з фігурного катання. Війна застала їх у Харкові, Олексій три тижні був під обстрілами. Вони виступили з новою програмою без тренувань ― щоб світ почув Україну.

Переможець проєкту «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко відкрив ресторан у Львові, де годує вимушених переселенців безкоштовно. А ресторани судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимира Ярославського годують тероборону, лікарні та ЗСУ. Його колега-суддя, а також переможниця 3 сезону проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська збирає кошти для українців на благодійних ярмарках у Празі.

І всі на своєму місці і роблять усе, що від них залежить.

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