Неймовірна правда про українців: як знаменитості підтримують Україну Все буде добре

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого не тільки українські зірки стали стіною за нашу країну. Відомі музиканти по всьому світу підтримують українців, проводячи благодійні виступи, концерти і збори коштів. Хто і як підтримав Україну на гуманітарному фронті, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Кількість благодійних концертів і заходів, проведених на підтримку України, уже налічує десятки, якщо не сотні. Уже зібрано десятки мільйонів гривень для українців. Навіть іноземне телебачення підтримало нашу країну.

Більше на тему: Міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Концерт-марафон «Save Ukraine»

Один із найбільших концертів-марафонів ― «Save Ukraine» — пройшов на базі польського каналу TVP. Його побачило понад 80 мільйонів глядачів на всіх континентах. Завдяки проєкту вдалося зібрати 40 мільйонів гривень на допомогу нашим громадянам.

Близько 50 артистів заспівали на ньому ― як українські, так і найвідоміші іноземні співаки та гурти. Мешканці понад 50 великих міст і столиць світу вийшли на вулиці та центральні площі, щоб масово переглянути телемарафон і закликати всю міжнародну спільноту допомагати Україні.

Кошти зі збору спрямовані на розв’язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням рф на територію України.

Pink Floyd ― «Hey Hey Rise Up»

Легендарні музиканти гурту Pink Floyd після 28 років мовчання возз’єдналися, щоб виконати гімн Українських січових стрільців ― пісню про червону калину. А надихнув їх на це спів лідера гурту Бумбокс, а нині бійця тероборони Андрія Хливнюка на безлюдній Софійській площі. Усі кошти від переглядів композиції на Youtube, яких уже понад 7 млн, музиканти перекажуть на гуманітарну допомогу українцям.

«Дуже важко бачити цей божевільний, несправедливий напад російської держави на незалежну, мирну, демократичну націю. Дивитися на це й думати: “Що я, в біса, можу зробити?”» ― зауважив лідер гурту Девід Гілмор.

Більше на тему: Вперше за 28 років: Pink Floyd випустили українськомовний сингл «Hey Hey Rise Up» на підтримку України

Джуліан Леннон ― «Imagine»

Порушив обітницю мовчання син легендарного співзасновника гурту The Beatles Джона Леннона — Джуліан Леннон. Він виконав усесвітньо відому пісню батька «Imagine», яка є гімном пацифістів.

«Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати “Imagine”, був би кінець світу. Але війна в Україні ― це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином, яким міг. Тому вперше я публічно виконав пісню мого тата “Imagine”», ― написав Джуліан у соцмережах і закликав усіх, хто вірить у почуття «Imagine», скрізь стати на захист біженців.

«Imagine» ― це сольна пісня Джона Леннона, яку він записав 1971 року, вже після розпаду The Beatles. Її вважають найвідомішою піснею музиканта. Через політичну позицію Леннона згодом вона стала своєрідним антивоєнним гімном.

#StandUpForUkraine

Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн та уряди Канади і Польщі запустили світову програму для фінансової підтримки України Stand Up For Ukraine, до якої приєдналися десятки відомих артистів і спортсменів в усьому світі: Джон Бон Джові, Елтон Джон, Мадонна та ін. Організація зібрала понад 10 мільйонів доларів.

Доброго вечора, ми з Голлівуду

Відомий за роллю Росомахи в «Людях Ікс» Г’ю Джекман приєднався до ініціативи. Крім допомоги, він зв’язався по відео з хлопчиком Костею, який змушений був тікати з домівки через напад росіян. Хлопчик ― палкий фанат Джекмана та його героя, і розмова з актором ― здійснення його мрії.

Проте деякі артисти остерігаються називати речі своїми іменами ― на 94-тій церемонії вручення премії «Оскар» наприкінці березня війну в Україні назвали «конфліктом». Навіть Міла Куніс, яка родом з України і яка з чоловіком зібрала понад 35 мільйонів доларів для нашої країни, у промові говорила про конфлікт, а не війну.

Більше на тему: Нагороди «Оскар» 2022: Хвилина мовчання через війну в Україні та заклики на підтримку українців

Увага зарубіжних ЗМІ була зосереджена на тому, що Вілл Сміт, який став актором року за фільм «Король Річард», на сцені вдарив ведучого в обличчя за невдалий жарт над його дружиною. Проте найкраще ситуацію зі Смітом прокоментував творець «Трансформерів» Майкл Бей: «Люди тільки про це і говорять, а мене це геть не хвилює. Голлівуд стає дуже зацикленим на собі. В Україні зараз дітей підривають ― ми маємо говорити про це».

На 64-ій церемонії вручення «Греммі» організатори увімкнули звернення Президента України Володимира Зеленського і підтримали Україну спеціальним виступом.

На весіллі старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів з донькою мільярдера Ніколою Пельц закликали подаровані гроші передати на допомогу Україні.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.