Неймовірна правда про українських: які українські зірки пішли захищати Україну | Все буде добре

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну українські знаменитості стали до зброї. До лав ЗСУ і тероборони вступили співаки, актори та спортсмени, які не змогли просто спостерігати, як убивають українців. Чому українські бійці найкращі й ми обов’язково переможемо, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Були зірками ― стали захисниками. Відомі українці пішли до ЗСУ і тероборони, тому що хочуть захистити країну, якою пишаються. Багато з них надихнули своїм прикладом не тільки українців, а й іноземців на допомогу їхній Батьківщині.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк одним із перших вступив до лав київської тероборони, бо не мав іншого виходу, окрім захищати країну, в якій народився сам і де ростуть його діти. Він одразу зізнався, що вміє тримати в руках не тільки мікрофон, ― якби не вмів стріляти, не пішов би до тероборони. Андрій закликав українців допомагати іншим способом, якщо не вміють воювати.

Водночас він співає навіть на бойовому посту ― легендарне виконання Хливнюком пісні про калину стало символом бойового духу українців, вірусним у Мережі й надихнуло Pink Floyd зібратися вперше після розпаду гурту і переспівати композицію.

Юрко Юрченко воює у складі батальйону «Карпатська Січ» і каже, що війна показує людей такими, які вони є насправді.

Ексдинамівець Олександр Алієв також вступив до тероборони. Спортсмен, народжений у Хабаровську, більше 20 років живе в Україні і вважає себе українцем. Він розповів, що навіть його батьки в росії переконані, що в Україні нацисти, які вбивають мирне населення.

Легенда футболу СРСР Володимир Бессонов вступив до київської тероборони. 64-річний спортсмен зі зброєю в руках захищає Київ.

Українська біатлоністка Анастасія Маркушина, володарка срібної та двох бронзових медалей на чемпіонатах світу, вважає, що настав час змінити спортивну гвинтівку на автомат. Теперь вона стала старшим лейтенантом прикордонної служби України.

Український актор Андрій Федінчик змінив сцену та знімання в кіно на автомат і службу в теробороні Житомира. Дружину із сином він залишив на заході України, проте розуміє, що і там небезпечно ― ракетних ударів зазнає і Львів, і сусідні міста.

«24 лютого народилася нова Україна, нова нація. Ми переможемо обов’язково. Відбудуємося та будемо процвітати», ― каже він.

Наталка Денисенко вчить вимушених переселенців української мови, а разом з акторами серіалу «Кріпосна» координує допомогу переселенцям у Польщі.

Воює також репер Олександр Ярмак, який вірить ― перемога точно буде за нами.

Лідер гурту Тартак Олександр Положинський, комік Юрій Ткач, екс-Холостяк Нікіта Добринін, режисери Олег Сенцов і Ахтем Сеїтаблаєв, танцівник Дмитро Дікусар, Фома з гурту Мандри і Віктор Бронюк із Тіку також захищають Україну зі зброєю в руках.

Український боксер Василь Ломаченко став членом розвідки тероборони Білгорода-Дністровського. Через службу він відмовився від бою за звання чемпіона світу.

Учасник «Холостячки» Максим Тарапата записаний до резерву тероборони. Він долучився до закупівлі майна для вимушених переселенців.

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