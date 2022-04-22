24 лютого російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну. Мільйони людей змушені були тікати з Батьківщини, десятки тисяч постраждали від збройної агресії, насильства з боку російських загарбників та руйнувань, втратили рідних і свої домівки. Цілі міста знаходяться під тимчасовою окупацією російськими військами. Люди, які пережили ці жахіття, які вирвалися з окупації, життя яких навіки змінилося в одну мить, розповідають свої історії для рубрики «Хроніки війни» на СТБ.

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«25 березня я виїхала з окупованого Бердянська, можу розповісти свою історію.

Писатиму свою історію, згадуватиму все в подробицях. Як закінчу, напишу “все”», ― каже мені дівчина, яка вирвалася з-під обстрілів у Бердянську.

Я вивчаю її історію зі здриганням усередині. Вони вже в безпеці, і сподіваюся, отримають всю необхідну допомогу та підтримку після пережитих жахів

***

«Я багатодітна мама, у мене троє дітей: 6, 5 і 3 роки. Мій сон дуже чутливий та нестабільний. 24 лютого о 4:55 ранку я вже прокинулася і тому почула гучний вибух, мій чоловік не прокинувся від першого вибуху, тому я його розбудила. Хвилин через 5 ― різкий спалах і другий вибух. Ми підхопилися, прибігли діти до кімнати, мені нічого не залишалося, як забезпечити спокій дітей та відправити їх далі спати. Я жила на 9-му поверсі в місті, де більша частина ― приватний сектор, тому мені було все дуже добре чути, вибухи були 3―5 км від будинку, але там місце для огляду перекривала інша багатоповерхівка.

Відразу зателефонувала другові-військовому, він сказав зібрати речі і чекати… Так я й зробила, попутно дивлячись новини і не вірячи в те, що відбувається. Але я робила все за інструкцією друга.

Усього було чути 6 вибухів, але кожен був усе далі й далі.

Здається, 27 лютого в моє місто прийшли орки, вони заїхали великою кількістю військової техніки та піхоти. Щодня проходячи повз свій будинок, ми з чоловіком дивилися у вікна, які були затулені ковдрою, зазирали за краї, щоб переконатися, що нас потім не буде видно знадвору, коли будемо вдома. Але все ж таки нас помітили, коли окупанти проїжджали повз. Я відбігла від вікна відразу, чоловік через кілька секунд. Вони просто направили БТР нам у вікно. Слава Богу, вони не відкрили вогонь, але злякалися ми сильно.

У перші дні моментально спорожніли полиці магазинів та заправки. Але в нас були свої запаси продуктів та пального, тому на нас це сильно не вплинуло.

Ми виходили з чоловіком рідко, то по хліб, то по цукор, я кілька днів стояла в черзі до банкомату, щоб зняти готівку. Комендантська година з 19:00 до 6 ранку заважала стояти безперервно.

Ще 24 лютого всі військові, поліція та батальйони залишили Бердянськ для переміщення в гарячіші точки, що дало окупантам безперешкодно зайти в місто. Вони почали господарювати, зайняли порожні військові частини, районну адміністрацію, виконком, поліцію.

Я хотіла вивезти дітей одразу, але дуже боялася виїжджати. Так ми й чекали, жили в страху, відволікались тим, що до нас приходили друзі на ніч, і було трохи легше.

Як ми пережили першу повітряну тривогу (дату вже не пам’ятаю)

Ми були в паніці, не знали, що робити, але намагаючись зберігати спокій, щось старалися зробити. Спочатку вибігли в коридор, потім вирішили спуститися на перші поверхи, далі все ж таки вирішили бігти в укриття, ― школа була зовсім поруч… І ось сидимо ми в укритті, я дивлюся на стелю, а на мене дивиться арматура з неї, і я розумію, що це «братська могила», і вона зовсім не надійна, але шляху назад немає, сидимо. Залишили ми укриття глибокої ночі і більше до нього не спускалися, багато хворих, з кашлем і підозрілих людей не викликали в нас великого бажання туди повертатися ще будь-коли. Ми облаштували коридор матрацами, водою та іншим необхідним. Там ми й перечікували тривоги. Слава Богу, до нас нічого не долетіло.

Вдалині постійно було чути вибухи протягом усього місяця.

Через два тижні орки вимкнули вуличну сирену, і про тривогу нам повідомляв лише додаток. Потім і зв’язок зник на дві доби. Так було й далі ― періодично зв’язок зникав, з’являвся…

Так минув місяць.

Евакуація

Останньою краплею для мене став величезний вибух у порту о 6-ій ранку і того ж вечора відключення світла у всьому Бердянському районі, ненадовго, але було дуже страшно. Наступного дня мені зателефонував друг і запропонував евакуювати мене та дітей. Вивчивши всі небезпеки шляху, я все ж таки погодилася.

Евакуюватись раніше можливості не було, і було страшно, ми були в кільці бойових дій між Мелітополем, Василівкою та Маріуполем. Більше трас із Бердянська немає.

І ось я зібрала дітей, речі. Ми сіли в машину та поїхали. На шляху було 17 блокпостів. Перші були найманцями з «ДНР», далі росіяни. На кожному посту дивилися документи, речі, у водія шукали тату і синці від прикладів. Пости були то кожні 200 метрів, то по кілька кілометрів, скрізь дивилися однаково і все те ж саме.

Ми були попереджені заздалегідь почистити телефон, купити сигарет, печива та цукерок, ― так-так, це вони просять на постах.

Їхали ми колоною. Вона була дуже велика: я думаю, що коли голова заїхала в Запоріжжя, хвіст тільки виїхав із Бердянська. Але на кожному посту колона сильно розривалася: доки оглядали машини, від машини попереду й сліду не лишилося. Добре, що ми знали маршрут коридору.

До Токмака все було відносно спокійно. Приблизно було вже 17:00 (а виїхали ми о 12:00). Перед Токмаком було село, на блокпосту нас і кілька машин повернули ліворуч, по жахливо розбитій ґрунтівці, хоч колона стояла попереду, але нас не питали, куди ми хочемо їхати. Повернули, але люди, які поїхали попереду, почали розвертатися і повертатися. Ми ризикнули, поїхали далі… Місцеві підказали, куди їхати і як об’їхати ще два блокпости. Ми проїхали Токмак ― і почалася просто незліченна кількість розбитої техніки.

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Дорогою між Токмаком і Василівкою було страшно дивитися на розбиту техніку, уламки від неї. Рада лише одному, що з дороги хоча б прибрали трупи…

Десь (не можу сказати точно де) просто на роздільній смузі лежала протитанкова міна. Але я була заздалегідь попереджена про неї, тому що дорогу і маршрут я вивчала ще до того, як зібралася їхати.

До речі, один блокпост був зі спалених цивільних машин. Це наводить жах…

Як виявилося потім, та колона, яка стояла попереду, залишилася там ночувати, їх не випустили до наступного обіду.

Навколо були скинуті в кювет з дороги згорілі цивільні машини, які раніше показували в новинах…

Під’їжджаючи до мосту у Василівці, який висадили в повітря, ми помітили, що обабіч дороги стояло з 10 машин. Ми запитали, чому вони стоять, а ті відповіли, що не знають дороги. Тут почався страшний момент номер два ― ми були єдиними, хто знав дорогу.

Перед мостом ми повернули праворуч, і нас почали зустрічати таблички «Обережно! Міни!». А ми їдемо першими… ґрунтівкою.

Обстановка в машині загострилася, почали пітніти вікна зсередини.

Перед цим на посту нас попередили, що у нас є 30 хвилин, щоб проїхати лінію фронту, далі комендантська година.

Ми їхали акуратно і намагалися одночасно швидко.

І нарешті ми побачили машини попереду, зраділи. Але вони стояли, далі не пропускали. По машинах передали вимкнути всім телефони. А ми знаємо, що з боків міни і розтяжки. Почало темніти, ми не знаємо, що попереду. Це був крутий підйом з ґрунтової дороги, ми дізналися, що перебуваємо в селі Кам’янка, яке обстрілювали минулої ночі. Розбиті та згорілі будинки були праворуч, поряд з нами.

Через якийсь час колона рушила. Ми поїхали, вже стемніло, і ми побачили знову пост ― і ура! На ньому був український прапор! Ми були щасливі! Далі були бійці тероборони (я так думаю), вони нас дуже квапили. Таблички з боків «Міни» все ще були, але їхали вже відносно швидко, долаючи перешкоди для танків. Ми були на якійсь горі ― щойно заїхали до Запоріжжя, але я ніяк не могла зрозуміти, де ми. Нам усе ще казали: «Швидше! Женіть!».

І ми зрозуміли, чому…

Був сильний вибух десь, почалися кулеметні черги, діти сховалися на підлозі машини. Ми намагалися якнайшвидше доїхати до пункту Б. Я молилася і закривала дітей наскільки це можливо.

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І диво. Ми в Запоріжжі. Нас зустріли, нагодували, напоїли, вітали з приїздом, поліція питала, що сталося. Давали свої дані (на випадок, якщо нас шукатимуть).

Як тільки я залишила Бердянськ, у місті зник зв’язок на кілька днів, і в принципі немає зв’язку досі, дуже рідко на кілька хвилин можна зателефонувати. Чоловік сказав, що почастішали гучні вибухи (на інші ми вже просто не звертали уваги).

Мій цивільний чоловік залишився там… Він так вирішив із особистих міркувань.

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