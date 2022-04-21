Триває 58-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупанта у воєнній та інформаційній боротьбі. Щодня звичайні люди здійснюють героїчні вчинки. Українські зірки також кинули свої сили, щоб урятувати Батьківщину. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про основні події, які відбулися за цей час, у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Поки наші воїни зі зброєю в руках вправно відбивають атаки ворога, зірки тримать фронт інформаційний.

Що буде в 1 випуску «Неймовірної правди про українців» від 22.04.2022

Кількість благодійних концертів і заходів, проведених на підтримку України, вже йде на десятки, якщо не сотні. Зібрано вже десятки мільйонів гривень. Які концерти пройшли на підтримку українців? Були зірками ― стали захисниками. Відомі українці стали до лав ЗСУ і тероборони, бо хочуть захистити свою країну, якою пишаються. На жаль, серед артистів з України є так звані «зірки», які не висловлюють своєї позиції щодо війни, і їх чимало. «Неймовірна правда про українців» з’ясувала, чому вони так різко замовкли. Ані українські родичі, ані українське походження не змушують їх прямо заявити: «путін вбиває український народ!». Хто вони, які наслідки їхнього мовчання і чи потрібні вони нам? Ми точно переможемо, адже кожен з нас робить неймовірні вчинки для України, для сусідів, для знайомих, для родичів. І навіть для людей, яких ніколи не бачили. Знамениті Українці теж намагаються підтримати людей: Святослав Вакарчук, гурти Без Обмежень, Мозгі та багато інших зірок стали справжніми інформаційними воїнами. Вони співають на площах, у бомбосховищах і навіть вивозять людей з міст, які зрівнює з землею росія.

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 22.04.2022 Неймовірна правда про українців випуск від 22.04.2022 - анонс 1 випуску про видатні вчинки українців. Як артисти збирють гроші для України, хто приєднався до тероборони та ЗСУ, а хто вирішив промовчати, поки путін вбиває українців

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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