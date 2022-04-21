«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 22.04.2022
Триває 58-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупанта у воєнній та інформаційній боротьбі. Щодня звичайні люди здійснюють героїчні вчинки. Українські зірки також кинули свої сили, щоб урятувати Батьківщину. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про основні події, які відбулися за цей час, у 1 випуску рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.
Поки наші воїни зі зброєю в руках вправно відбивають атаки ворога, зірки тримать фронт інформаційний.
Що буде в 1 випуску «Неймовірної правди про українців» від 22.04.2022
- Кількість благодійних концертів і заходів, проведених на підтримку України, вже йде на десятки, якщо не сотні. Зібрано вже десятки мільйонів гривень. Які концерти пройшли на підтримку українців?
- Були зірками ― стали захисниками. Відомі українці стали до лав ЗСУ і тероборони, бо хочуть захистити свою країну, якою пишаються.
- На жаль, серед артистів з України є так звані «зірки», які не висловлюють своєї позиції щодо війни, і їх чимало. «Неймовірна правда про українців» з’ясувала, чому вони так різко замовкли. Ані українські родичі, ані українське походження не змушують їх прямо заявити: «путін вбиває український народ!». Хто вони, які наслідки їхнього мовчання і чи потрібні вони нам?
- Ми точно переможемо, адже кожен з нас робить неймовірні вчинки для України, для сусідів, для знайомих, для родичів. І навіть для людей, яких ніколи не бачили. Знамениті Українці теж намагаються підтримати людей: Святослав Вакарчук, гурти Без Обмежень, Мозгі та багато інших зірок стали справжніми інформаційними воїнами. Вони співають на площах, у бомбосховищах і навіть вивозять людей з міст, які зрівнює з землею росія.
Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 22.04.2022
Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.